Prosegue l’evento “Musica e Medicina”, al Museo Castromediano in scena le fisarmoniche del Sirius Accordion Trio

Si avvia alla conclusione l’evento “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, organizzato da Agmi – Associazione Giovani Musicisti Italiani con il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, della Regione Puglia e Provincia di Lecce. Il Festival vuole coniugare cultura musicale e cultura scientifica in una serie di 8 giornate dedicate alla prevenzione e ad alcune tematiche mediche di grande attualità e impatto sociale.

Domani, con inizio alle ore 20:00, presso la sala espositiva del Museo “Sigismondo Castromediano”, si svolgerà il settimo e penultimo appuntamento con la manifestazione, con il concerto del Sirius Accordion Trio, trio di fisarmoniche bajan composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo.

Si tratta di un avvenimento più unico che raro, un organico nuovo, dinamico e completo che utilizza al massimo le possibilità timbrico-sonore dello strumento, paragonabili solo a quella dell’organo o a quella delle più sofisticate apparecchiature elettroniche.

I tre artisti, giovani salentini, recentemente premiati in importanti competizioni internazionali, si esibiscono regolarmente in tutta Europa e condurranno gli spettatori in un viaggio attraverso il repertorio di questo affascinante strumento.

A seguire, si svolgerà un incontro dal titolo “Accendiamo i riflettori sulle patologie renali: la salute dei reni dipende solo da te!”, mirato a far conoscere l’importanza funzionale dei reni, attraverso immagini, consigli e attiva interazione tra relatori e uditorio, per arrivare a parlare di prevenzione, coinvolgendo anche chi vive sulla propria pelle la realtà della dialisi.

All’incontro parteciperanno i relatori Alessandro D’Amelio, Direttore Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli e Antonio Giacovelli, Segretario Regionale Aned Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus. Il dibattito sarà moderato da Marcello Napoli, Direttore dipartimento nefrodialitico ASL Lecce e Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I relatori risponderanno alle varie domande dialogando con il pubblico.

Il festival Musica e Medicina sotto la Direzione artistica di Attilio Igino Puglielli e scientifica di Daniele Puglielli ha come partner l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, e presenterà questa giornata in collaborazione con il Polo Biblio-museale “Sigismondo Castromediano, Aned Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus e Croce Rossa Italiana.