Nadia Gala nuovo presidente del Lions Club Lecce Messapia

Si è svolta domenica 20 luglio la cerimonia del passaggio delle consegne del Lions Club Lecce Messapia, che ha sancito l’inizio del nuovo anno sociale 2025-2026. Alla guida del Club, dopo aver ricoperto numerosi incarichi anche a livello distrettuale, Nadia Gala, che succede al presidente uscente Maria Patrizia Aralla.

L’evento, a cui hanno partecipato numerosi soci e autorità lionistiche, si è tenuto in un clima di festa e condivisione.

La neo presidente Gala nel suo intervento ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e ha espresso gratitudine a Maria Patrizia Aralla: “essere chiamata a guidare il Lions Club Lecce Messapia è per me motivo di grande orgoglio”, ha affermato.

“Sarà un anno particolarmente prestigioso per il Club dal momento che il neo governatore del Distretto 108 Ab è il nostro socio Girolamo Tortorelli, per cui saremo ancor più stimolati a lavorare nel solco del ‘We Serve’, con entusiasmo e spirito di squadra promuovendo service e temi distrettuali Lions, con particolare attenzione al nostro territorio. Il tema del nuovo anno per il nostro Club sarà infatti ‘Salento: tra Bellezza e Solidarietà’ proprio per esaltare le realtà di eccellenza sia dal punto di vista sociale che da quello culturale che insistono nella provincia di Lecce”.

Durante la cerimonia sono stati ufficializzati gli incarichi per il nuovo anno sociale, che saranno: Primo vice presidente: Massimiliano Petrachi; Presidente Comitato soci: Anna Maria Crisigiovanni ; Presidente Comitato service: Rosa Meranda; Segretario: Sergio Rizzo; Tesoriera: Maria Belviso e Cerimoniera: Francesca Cuppone

Il Lions Club Lecce Messapia si appresta così ad affrontare un nuovo anno di attività al servizio della comunità, con rinnovato entusiasmo e in linea con i valori lionistici di solidarietà, etica e cittadinanza attiva.

A concludere la charter il governatore Girolamo Tortorelli, alla sua prima uscita ufficiale con questa carica nel Club di appartenenza, il primo del Distretto per numero di soci. Un momento particolarmente significativo, che ha rinsaldato il legame con le radici del suo impegno lionistico. Tortorelli ha espresso apprezzamento per il clima di coesione e partecipazione del Club, complimentandosi con la presidente uscente e augurando a Nadia Gala un anno ricco di soddisfazioni e service efficaci. Ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Club e il Distretto, come chiave per affrontare con forza e visione le sfide comuni del lionismo contemporaneo.