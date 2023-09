“Nardò a quattro zampe”, in Piazza Battisti una giornata speciale con gli amici animali

Si svolgerà domenica 17 settembre alle ore 17 in piazza Battisti, “Nardò a quattro zampe”. una manifestazione tutta dedicata agli “amici” animali.

Nel corso dell’evento si svolgerà, innanzitutto, una sfilata canina, per la quale ci si può prenotare telefonando al 371.4430839. Poi uno stand in cui prenotare il microchip gratuito per cani e gatti. La manifestazione, inoltre, offrirà la possibilità di contribuire alla raccolta alimentare per i randagi che vengono curati dai volontari e di acquistare un biglietto per l’estrazione di un premio (il cui ricavato andrà alle associazioni di volontariato locali). Infine, ci sarà una dimostrazione da parte di addestratori.

“Nardò – spiega il consigliere delegato al randagismo Pierpaolo Giuri – vuole essere un luminoso esempio di città che ha grande rispetto e amore per gli animali. I cani, ma anche i gatti, sono i nostri amici più fedeli ed è nostro dovere fare tutto il possibile per il loro benessere. Questa manifestazione, da un lato, rappresenta una vetrina per la loro bellezza, dall’altro serve a fare qualcosa di concreto per loro, dal microchip alla raccolta alimentare per i randagi. Chi ama i cani e i gatti, faccia un salto in piazza Battisti per una domenica a 4 zampe”.