Nardò ospita un evento imperdibile sul lupo: storia, mito e nuove sfide

Un appuntamento da non perdere per chi è affascinato (e sono in tanti!) dall’ argomento: venerdì 28 marzo, alle ore 18:00, presso il Museo della Preistoria di Nardò, si terrà l’evento “Il lupo: storia, mito e nuove sfide“. Organizzato da “Hic Sunt Lupi“, il progetto di studio e monitoraggio del lupo nel Salento, in collaborazione con il Museo della Preistoria di Nardò, l’evento vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo professionale e scientifico.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore all’ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, del sindaco di Nardò, Pippi Mellone, della direttrice del museo, Filomena Ranaldo, e del biologo del CNR e responsabile scientifico di Hic Sunt Lupi, Paolo Colangelo, si aprirà il convegno con gli interventi dei relatori.

Tra questi, spicca la presenza di Paolo Ciucci, componente del comitato scientifico di Hic Sunt Lupi e professore del Dipartimento di Biologia alla Sapienza Università di Roma, considerato uno dei massimi esperti mondiali nello studio, monitoraggio e gestione del lupo. La sua relazione, intitolata “Dinamiche e sfide di conservazione per una specie salvata dall’estinzione“, offrirà un approfondimento sulle strategie per la tutela di questo animale affascinante.

Un altro relatore di spicco sarà Raffaele Sardella, rinomato paleontologo e professore del Dipartimento Scienze della Terra alla Sapienza Università di Roma, che parlerà de “Il lupo nel Pleistocene italiano”, offrendo uno sguardo sulla storia evolutiva di questa specie.

Infine, Fabio Modesti, giornalista e già direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, interverrà con una relazione dal titolo “Attenti al lupo, o forse no. Dal mito alla realtà”, esplorando il rapporto tra uomo e lupo, tra leggende e realtà scientifica.

L’evento si propone di ripercorrere le tappe storiche, i miti e le nuove sfide che ci attendono nel rapporto con una specie affascinante e misteriosa, controversa e carismatica, cruciale per un sano ecosistema e legata all’uomo da millenni.

“Hic Sunt Lupi” è un progetto di studio e monitoraggio del lupo sul territorio salentino, guidato dal CNR – IRET in collaborazione con Regione Puglia e Sapienza Università di Roma.

La prenotazione all’evento non è obbligatoria, ma è gradita.