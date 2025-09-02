Al via all’ex Massera Tagliatelle la decima edizione del Narin. Parole che resistono, comunità che si rialzano

Dal 3 al 9 settembre torna a Tagliatelle – Stazione Ninfeo (in via del Ninfeo, a Lecce) il Narin Fest, rassegna organizzata da Terra del Fuoco Mediterranea di incontri, parole e visioni che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Non una semplice kermesse culturale ma un appuntamento che vuole parlare di diritti e di democrazie: uno spazio condiviso di riflessione critica in cui la parola si trasforma in atto e memoria.

E in un tempo in cui il dibattito pubblico viene spesso appiattito in slogan e polarizzazioni, il Narin riafferma la necessità di luoghi di confronto autentici, in cui cittadine e cittadini possano dialogare e confrontarsi con giornalisti, studiosi e attivisti. Per sette giorni, l’ex masseria Tagliatelle diventa un laboratorio collettivo, un osservatorio sui diritti negati e una cassa di risonanza per storie e voci che altrove faticano a trovare spazio.

IL PROGRAMMA

3 settembre – ore 19:30

Non sono solo parole. Perché parlare ancora di (anti)mafia

Con Attilio Bolzoni (giornalista di Domani), Nuccio Iovene (Presidente Fondazione Trame), Francesca Maria Mariano (giudice penale e autrice).

4 settembre – ore 19:30

Vergogna CPR

Con Katia Lotteria (Casa delle Donne Lecce, Università del Salento) e Lorenzo Figoni (avvocato, Mediterranea Saving Humans).

5 settembre – ore 19:30

Vent’anni senza Aldrovandi

Con Michela Trinchese (Amnesty Lecce), Leonardo Bianchi (giornalista), Francesca Zanni (giornalista e podcaster); in collegamento Andrea Boldrini (Comitato Federico Aldrovandi).

6 settembre – ore 20:30

Discoverland in concerto

Unica data a pagamento della rassegna, prenotazioni su masseriatagliatelle.it.

7 settembre – ore 19:30

Gaza. Teatro di un’altra memoria

Con Giulio Cavalli (giornalista), Lorenzo Guadagnucci (giornalista) e Christel Antonazzo (Terra del Fuoco – Mediterranea)

8 settembre – ore 19:30

Il tempo delle democrature

Con Emilio Mola, giornalista.

9 settembre – ore 19:30

Oltre la polvere di Taranto

Con Annatina Fanigliulo (economista per la sostenibilità, content creator), Michele Tursi (giornalista freelance), Francesco Brigati (segretario generale Fiom Cgil Taranto), Marta Vignola (docente e autrice).

Tutti gli eventi, a eccezione del concerto del 6 settembre, sono gratuiti e riservati ai soci e alle socie di TdF Mediterranea. Per iscriversi: https://tdfmediterranea.org/iscrizione/