Natale con il sole, ma nel giorno di festa soffierà forte il vento di tramontana

È stata una vigilia di Natale dal sapore primaverile grazie all’anticiclone che ha abbracciato il Belpaese, regalando temperature superiori alla media del periodo, anche di 10 gradi in alcune zone. L’asticella della colonnina di mercurio, infatti, è arrivata a segnare valori vicini ai 20 gradi soprattutto al Centro-sud. Nella notte, però, qualcosa nell’aria è cambiato.

L’alta pressione, impegnata a spostarsi verso Nord, ha permesso alle correnti gelide provenienti dal Balcani di conquistare “spazio”. Le conseguenze di quest’attacco sono un crollo delle temperature che tornano nella norma e i venti che soffieranno sempre più forti.

Sarà un Natale di sole, quindi. Niente pioggia nel giorno della Nascita di Gesù, ma a ‘disturbare’ saranno i venti settentrionali, talmente forti che la Protezione Civile ha deciso di diramare l’avviso di allerta meteo gialla su tutta la Puglia.

Sole, vento e clima frizzante saranno gli ingredienti dei giorni clou di festa. Da giovedì 27 dicembre, le correnti fredde abbandoneranno il paese permettendo all’alta pressione di tornare ad essere protagonista. Certo, il termometro non lieviterà come in questi ultimi giorni, ma le temperature aumenteranno al punto da rendere il clima piacevole.

Detto questo, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per capire che tempo farà a Capodanno. Se per ora gli esperti sono concordi nell’escludere le piogge, alcuni sostengono che farà caldo, altri che ci sarà un nuovo raid di gelo. Chi avrà ragione?