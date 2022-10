Nebbia al mattino. Lecce si risveglia in un paesaggio spettrale

Tra ulivi secchi a causa della Xylella e la nebbia di questa mattina le campagne leccesi sembravano aver anticipato le scenografie gotiche dell’imminente festa di Halloween. Strana situazione determinata da una leggera brezza, quasi impercettibile, di scirocco. In mare migliaia di imbarcazioni che hanno approfittato del mare ‘fermo’, quasi immortalato da uno scatto fotografico.

Pochissimo traffico stradale, invece, in ingresso e in uscita dalla città capoluogo. Che gli automobilisti di siano lasciati scoraggiare dalle precarie condizioni di visibilità? Non lo sappiamo, ma tant’è.

La nebbia odierna fa il paio con una giornata calda, quasi estiva, con temperature che in alcune zone sfiorano i 30 gradi. Un ottobre strano, ma in linea con le tendenze degli ultimi anni.