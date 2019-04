Avvocati, l’8 e il 9 maggio si vota. 55 candidati per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. I nomi

Sono scaduti nella giornata di oggi, alle ore 12, i termini per presentare la candidatura alle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che si svolgeranno l’8 e il 9 maggio, finalmente, dopo le tante polemiche che hanno anticipato la tornata elettorale prevista in un primo momento per il mese di gennaio, ma poi rimandata, sembrerebbe che adesso si faccia sul serio. Tutte le candidature arrivate in segreteria venerdì prossimo saranno esaminate dalla Commissione elettorale, i cui 21 componenti sono stati sorteggiati oggi.

Elenco delle candidature

Sono 55 i nomi dei candidati pervenuti in segreteria: Roberta Altavilla; Luciano Ancora; Giovanni Bellisario; Simona Bortone; Laura Bruno; Vincenzo Caprioli; Luigia Fiorenza; Giuseppe Gallo; Andrea Lanzilao; Paolo Marseglia; Viviana Patrocinio; Cosimo Rampino; Maurizio Valentini; Raffaele Fatano; Antonio Sergi; Luigi Massimiliano Aquaro; Salvatore De Mitri; Massimo Maria Zecca; Marco Luigi Elia; Cristian Primiceri; Giovanna Accogli; Federico De Pascalis Mazzarella; Anna Maria Caracciolo; Oronzo Mario Ingrosso; Antonio Tommaso De Mauro; Silvio Bonea, Isabella Fersini; Simona Guido; Sergio Limongelli; Annarita Marasco; Alessandro Orlandini; Rita Perchiazzi; Cristiano Solinas; Tommaso Stefanizzo; Amilcare Tana; Cinzia Vaglio; Silvio Verri; Arcangelo Corvaglia; Luigi Piccinni; Luisa Carpentieri; Stefano Rizzelli; Alfonso Stefanizzi Parente; Andrea Conte; Gian Gaetano Caiaffa; Luigi Renna; Gabriele Ciardo; Carmerita Lagioia; Germana Spedicato; Patrizia Russo; Maria Scardia; Angelo Quarta Rizzato; Salvatore Donadei; Demis Lofari; Ombretta Renzo; Marco Tarantino.

La commissione elettorale

Sono 21 gli avvocati che comporranno la Commissione elettorale incaricata di esaminare le 55 candidature: Roberto Gualtiero Marra (presidente); Vitantonio Vinci (segretario); Giulio Farachi; Antonio Francioso; Giovanni Garrisi; Christian Gnoni; Luca Laterza; Francesco Micaletto; Daniele Montinaro; Donata Perrone; Mario Giacinto Petracca; Massimiliano Petrachi; Marco Pezzuto; Antonio Piccinni; Giusi Renna; Giacomo Filippo Rizzo; Andrea Rollo; Ornella Rotino; Alberto Sansonetti; Antonio Lino Spedicato; Sebastiano Vetromile.

Supplenti: Danilo Pellegrino, Anna Laura Remigi, Francesco Bruni.

Il voto elettronico

Sarà elettronico il voto che gli avvocati salentini esprimeranno nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno l’8 e il 9 maggio presso l’aula magna “Vittorio Aymone” della Corte d’Appello nel Tribunale di viale de Pietro. È la prima volta che il Foro di Lecce utilizzerà questa modalità. Si tratta di una procedura semplice, veloce e sicura. L’indicazione di tutti i passaggi è contenuta nella demo pubblicata sul sito dell’Ordine (www.ordineavvocatilecce.it).

Le modalità di voto

Ciascun elettore dovrà seguire le indicazioni del personale incaricato e recarsi presso uno dei seggi adibiti al riconoscimento; dovrà poi mostrare agli scrutatori il badge dell’Ordine oppure la tessera sanitaria o il documento di riconoscimento. Se si è abilitati alla votazione, il monitor all’interno della cabina si attiverà selezionando “Voto per candidato” verrà visualizzato l’elenco dei candidati. I candidati sono ordinati secondo la presentazione della candidatura e contenuti su una o più pagine. Si possono esprimere fino a 14 preferenze e viene effettuato automaticamente il controllo del terzo di genere: si possono votare massimo 2/3 (9) dei candidati dello stesso genere. Per votare, toccare le caselle dei candidati scelti che, una volta selezionate, diventeranno di colore rosso. Per annullare una selezione, toccare nuovamente la casella scelta e premere quindi la freccia in basso a destra per continuare. Arrivati all’ultima schermata viene presentato l’elenco dei candidati votati e se si vogliono effettuare dei cambiamenti bisognerà toccare il tasto “indietro” situato in basso a sinistra. Per chiudere le operazioni di voto toccare il tasto “Chiusura di votazione”. Dopo aver toccato il tasto di chiusura, verrà chiesta una ulteriore conferma e si dovrà scegliere tra due opzioni: “toccare sì per confermare la selezione”, “toccare no” per modificare la selezione. A questo punto i giochi sono fatti: si dovrà ritirare la ricevuta che uscirà dalla stampante all’interno della cabina. Se si desidera controllare il voto espresso, basterà sollevare leggermente un lembo della ricevuta facendo attenzione a non strapparlo. Infine, bisognerà inserire la ricevute nell’urna.