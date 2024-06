‘Non ci provare’, al via un corso gratuito di autodifesa per le donne a Lecce

Il Centro Ascolto Mobbing e Stalking della Uil di Lecce, in collaborazione con il Coordinamento Pari Opportunità e il Coordinamento territoriale Uil Lecce, organizza un corso gratuito di autodifesa per donne. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30, a partire dal 3 giugno, presso la nuova sede Uil di via Machiavelli 10, nel quartiere Stadio.

Il corso, strutturato in 10 incontri, sarà tenuto dal maestro Fernando Colaci, istruttore di arti marziali e difesa personale. L’obiettivo è quello di insegnare alle donne tecniche di autodifesa per proteggersi in caso di aggressioni, ma anche di migliorare la loro autostima e sicurezza.

“Imparare a difendersi è importante non solo per il corpo, ma anche per la mente”, spiega Giusy Scorrano, responsabile del Centro Ascolto Mobbing e Stalking della UIL di Lecce. “Le lezioni aiuteranno le donne a sviluppare una mentalità più forte e resiliente, a riconoscere le situazioni di pericolo e a reagire con efficacia. Invitiamo tutte le donne a partecipare a questo corso gratuito e a non avere paura di difendersi”.

Per informazioni e iscrizioni

Centro Ascolto Mobbing e Stalking Uil di Lecce

Tel: 335.7466926.

Il corso è gratuito e aperto a tutte le donne.