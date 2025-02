‘Non è uno scherzo’, parte da Lecce la campagna di sensibilizzazione contro il catcalling

Il catcalling, una forma di violenza di genere che si manifesta attraverso commenti, fischi, gesti e altre attenzioni non richieste e non consensuali, è un problema diffuso che colpisce soprattutto le donne. L’Associazione PARI, con il supporto della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, ha deciso di affrontare questo tema con una campagna di sensibilizzazione pubblica dal titolo “Non è uno scherzo“.

La campagna sarà presentata ufficialmente venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 12.00 presso Palazzo Adorno a Lecce, durante una conferenza stampa a cui parteciperanno:

– Anna Toma, presidente CPO della Provincia di Lecce;

– Maria Chiara Spagnolo, docente di Sociologia per Unisalento;

– Lorenzo Zito, dell’associazione PARI.

Obiettivi della Campagna

La campagna “Non è uno scherzo” si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del catcalling, sfatando la convinzione che si tratti di un comportamento innocuo. L’iniziativa mira a far comprendere come il catcalling possa avere conseguenze negative sulla vita delle donne, causando ansia, depressione, problemi di autostima e ripercussioni sulle relazioni personali e professionali.

Contenuti della campagna

La campagna prevede la diffusione di materiale informativo sul catcalling e la condivisione di testimonianze anonime di studentesse tra i 12 e i 18 anni che hanno subito molestie in luoghi pubblici. I contenuti della campagna saranno disponibili per la condivisione sui canali di comunicazione di istituzioni, associazioni e cittadini che aderiranno all’iniziativa, con la possibilità di aggiungere il proprio logo istituzionale o quello del Comune di appartenenza.

Un impegno comune

L’associazione PARI e la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce sono convinte che per contrastare il catcalling e la violenza di genere sia necessario un impegno comune. La campagna “Non è uno scherzo” rappresenta un passo importante in questa direzione, invitando cittadini, istituzioni e associazioni a unirsi in questa battaglia di civiltà.

Come aderire

Per aderire alla campagna e ricevere i materiali grafici e testuali, è possibile contattare l’associazione PARI all’indirizzo email: [email protected].