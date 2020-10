“Non fu Eva” porta la colazione a casa di chi ami, emozioni a domicilio nell’idea di due salentine

Chi non vorrebbe ogni mattina la colazione a letto? È dal sogno di due ragazze leccesi che nasce “Non fu Eva”, il servizio di consegna a domicilio di colazioni e aperitivi, dal Salento in tutta Italia. Una storia di imprenditoria locale, duro lavoro ma soprattutto passione e dedizione. Dopo anni vissuti all’estero, Danila Pascali ed Elena De Vitis sono tornate nel Belpaese ed hanno deciso di fare di più, di coltivare una loro idea.

Motore della loro attività è il desiderio di avvicinare le persone che, per lavoro o per situazioni personali, non vivono vicine. Un’idea che attinge a piene mani dal vissuto personale delle due salentine che per anni sono state lontane dai propri cari. Basta una chiamata o un semplice messaggio per spedire la colazione a chiunque, dal Salento al resto d’Italia. Dal 2013 ad oggi, “Non fu Eva” consegna emozioni a domicilio alle persone care. Dolci, bevande, crema al cioccolato o uno spumeggiante aperitivo: le sorprese sono all’ordine di click, emozione dopo emozione.

Partita nel loro Salento, che la vita le aveva portate ad abbandonare, le due ragazze leccesi hanno aperto la loro attività anche a Milano e a Brindisi. E proprio la sede milanese ha conquistato l’attenzione del Corriere della Sera che ha dedicato a “Non fu Eva” uno spazio tra le sue pagine digitali.

L’associazione, inoltre, collabora con bravissime artigiane salentine che confezionano con amore le scatole per le colazioni, realizzano gadget da aggiungere alle consegne, stirano i capi con il servizio “Te Lo Stiro” e confezionano dolci Torte di Pannolini.

Per usufruire del servizio, trovare tutte le informazioni sul sito web, sulla loro pagina Facebook e sul profilo Instagram.