Tutto pronto per l’edizione 2025 de “La Notte della Ricerca Biomedica”

Il 26 settembre, dalle ore 14:30 alle ore 21, nel Palazzo Baronale Lopez y Royo di Monteroni di Lecce, si terrà la “La Notte della Ricerca Biomedica 2025”, organizzata da Asl Lecce, Istituto Italiano di Tecnologia e Università del Salento, in collaborazione con Salento Biomedical District e Città di Monteroni di Lecce.

L’evento, dedicato al tema della ricerca nel campo biomedicale, si inserisce nel più ampio ventaglio di iniziative proposte in occasione della European Research Night che si tiene in tutta Europa l’ultimo venerdì di settembre.

“La Notte della Ricerca Biomedica” è occasione di alta formazione e di incontro tra clinici, mondo della ricerca e studenti: è prevista una exhibition delle più recenti tecnologie MedTech che coinvolgerà Enti di ricerca nonché Aziende nazionali e multinazionali, una sessione seminariale a cura di Asl Lecce accreditata Eecm e un Certamen a cui prenderanno parte le scuole superiori salentine con classi a curvatura biomedica, al termine del quale la delegazione considerata più meritevole sarà premiata con una targa al merito.

Inoltre, previa prenotazione online (https://cbn.iit.it/openday), i partecipanti avranno la possibilità di visitare i laboratori del Centro per le Nanotecnologie Biomolecolari dell’Istituto Italiano di Tecnologia e di confrontarsi con i ricercatori e le ricercatrici.

Le precedenti edizioni de “La Notte della Ricerca Biomedica” sono state in grado di catalizzare oltre trecento visitatori ciascuna, suscitando l’interesse di una platea vasta ed eterogenea composta da studenti di scuola secondaria di secondo grado ed universitari, ricercatori, docenti universitari, medici e imprenditori del settore biomedico.