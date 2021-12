Lecce, nuova caserma dei Vigili del Fuoco e nuova Questura. L’iter si è sbloccato

Il Natale porterà ai leccesi e ai salentini due nuove caserme, quella della Polizia di Stato e quella dei Vigili del Fuoco. Da anni la Questura e il Comando Provinciale dei Caschi Rossi erano costretti a fare i conti con strutture ormai obsolete: il terzo piano della Questura era, infatti, inagibile dal 2017 mentre il secondo piano aveva avuto vari cedimenti; situazioni analoghe a quelle verificatesi presso la Caserma dei VV.FF.

Oggi, con una nota ufficiale, il Presidente della X Commissione di Controllo, il consigliere Giorgio Pala, fa sapere che l’iter per entrame le caserme si è sbloccato, dopo lunghi mesi di lentezze burocratiche:

“Il primo step è stato già perfezionato, con il cambio di destinazione d’uso dei terreni e con il loro inserimento (dopo una stima economica) nel piano delle alienazioni già votato in Giunta e che sarà approvato dal prossimo Consiglio Comunale. Il secondo atto sarà invece la formale cessione, davanti a un notaio, dei due terreni di cui sopra all’Agenzia del Demanio, che “sconterà” al Comune gli importi di numerosi debiti contratti negli anni con la stessa: appuntamento già per la prossima settimana, a quanto riferito in Commissione”.

Dove nasceranno le nuove caserme

Stiamo parlando dei terreni di proprietà del Comune di Lecce che si trovano in Via Caduti di Nassirya. Le due caserme sorgeranno, quindi, in spazi attigui dando vita ad un vero polo della Sicurezza nei pressi della Lecce-Merine.

I Vigili del Fuoco: ‘Svolta epocale’

Grande la soddisfazione anche dei Vigili del Fuoco. In una nota congiunta i rappresentanti sindacali del Conapo e della Cgil – Giancarlo Capoccia e Pasquale Cirillo -ricostruiscono il grande lavoro svolro per portare a termine un grande risultato.

“Oggi possiamo finalmente annunciare con estrema gioia lo “sblocco” di questa annosa situazione. Siamo davanti a una svolta epocale dove i Vigili del Fuoco potranno edificare la loro nuova sede, abbandonando le criticità di quelle attuali. Occorre ora che il Ministero dell’Interno e tutte le autorità locali, Prefettura e comuni in primis, si attivino per contenere al massimo il tempo di realizzazione della nuova struttura, perché l’urgenza della realizzazione della nuova sede, date le disastrose condizioni di quella attuale, è massima. Ringraziamo tutta la Commissione, i dirigenti Comunali e il presidente Giorgio Pala il quale ha dimostrato attenzione e grande sensibilità nei confronti degli uomini e delle donne dei Vigili del Fuoco”.