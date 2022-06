Tempo di cambiamento nella Diocesi di Lecce, Le nuove nomine dell’Arcivescovo Seccia

Tempo di cambiamenti nell’Arcidiocesi di Lecce. Nella mattinata di ieri l’arcivescovo Michele Seccia ha riunito a Roca il clero diocesano in occasione della consueta Giornata sacerdotale di fine anno pastorale.

Nel corso dell’incontro ha reso ufficiali le nomine dei nuovi parroci e degli altri servizi pastorali che avranno efficacia dal prossimo mese di settembre.

I parroci

Don Vito Caputo è il nuovo parroco della cattedrale di Lecce: sostituisce mons. Flavio De Pascali, inviato a Loppiano (Fi) come uno dei responsabili del Centro internazionale di spiritualità e scuola di formazione per sacerdoti, diaconi e seminaristi, ‘Vinea mea’ del Movimento dei Focolari; Mons. Mauro Carlino è il nuovo parroco di Santa Croce in Lecce: sostituisce mons. Flavio De Pascali; Mons. Vincenzo Marinaci è il nuovo parroco di Santa Maria della Luce in San Matteo in Lecce: sostituisce mons. Giancarlo Polito; Don Carlo Calvaruso è il nuovo parroco di San Pio X in Lecce: sostituisce don Vito Caputo; Don Daniele Fazzi è il nuovo parroco di San Francesco d’Assisi in Lecce: sostituisce don Elvi De Magistris; Don Federico Andriani è il nuovo parroco di Maria SS. Assunta in Lequile: sostituisce don Carlo Calvaruso; Don Gianmarco Errico è il nuovo parroco di Santa Maria delle Grazie in Campi Salentina: sostituisce don Alessandro D’Elia; Don Luca Bisconti è il nuovo parroco di Maria SS. Assunta in Trepuzzi: sostituisce mons. Vincenzo Marinaci; Don Antonio Sozzo è il nuovo parroco di Santa Lucia in Surbo: sostituisce don Rossano Santoro; Don Gianni Ratta è il nuovo parroco della Madonna della Fiducia in Giorgilorio: sostituisce don Luca Bisconti.

Gli amministratori parrocchiali

Don Carmelo Gentile è il nuovo amministratore parrocchiale della Madonna di Fatima in Squinzano: sostituisce don Attilio Mesagne; Don Francesco Pesimena è il nuovo amministratore parrocchiale di Maria SS. Assunta in Arnesano: sostituisce don Antonio Sozzo; Don Francesco De Matteis è il nuovo amministratore parrocchiale di Maria SS. del Buon Consiglio in Villa Convento: sostituisce don Gianni Ratta; Don Luca Nestola* è il nuovo amministratore parrocchiale di Maria Mater Domini in Pisignano e di Maria SS. Assunta in Vanze: sostituisce don Francesco De Matteis.

I vicari parrocchiali

Don Andrea Gelardo è il nuovo vicario parrocchiale di San Lazzaro in Lecce: sostituisce don Federico Andriani.

Altre nomine

Don Salvatore Corvino è il nuovo direttore spirituale del seminario arcivescovile; Mons. Giancarlo Polito è il nuovo rettore della basilica del Rosario in Lecce; Mons. Giancarlo Polito è il nuovo presidente del Capitolo cattedrale; Don Rossano Santoro è il nuovo rettore della chiesa di San Giuseppe in Lecce; Don Elvi De Magistris è il nuovo rettore della chiesa di Santa Maria della Grazia in Lecce; Don Alessandro D’Elia è il nuovo direttore del Centro mediterraneo pastorale (ex nuovo seminario); Il dott. Cesare De Giorgi è il nuovo direttore dell’ufficio Migrantes: sostituisce il defunto Padre Gianni Capaccioni; Don Emanuele Tramacere è il nuovo vicedirettore dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali: sostituisce don Riccardo Calabrese; Don Francesco De Matteis è il nuovo vicedirettore dell’Ufficio catechistico diocesano; Don Antonio De Nanni è il nuovo collaboratore dell’Ufficio amministrativo diocesano.