GiWeerg amplia il reparto 3D con nuove Bambu Lab H2D e propone uno sconto sui materiali FDM

Sempre più orientata all’innovazione, Weerg – realtà italiana di riferimento nel panorama della produzione additiva e delle lavorazioni CNC online – continua a potenziare il proprio parco tecnologico. L’ultima novità è l’introduzione di 12 stampanti 3D Bambu Lab H2D, che vanno a rafforzare ulteriormente la divisione dedicata all’additive manufacturing.

Tecnologia avanzata al servizio della produttività

In un contesto in costante evoluzione come quello della stampa 3D, investire in macchinari performanti è fondamentale. Weerg ha scelto le Bambu Lab H2D per via delle loro elevate prestazioni: velocità di stampa, precisione nei dettagli e affidabilità operativa che riduce i tempi di fermo macchina. Tutto ciò si traduce in una maggiore efficienza nella gestione degli ordini, anche nei periodi di intensa attività.

Versatilità e nuove opportunità applicative

L’aggiornamento del parco macchine non solo consente una crescita in termini quantitativi, ma apre anche la strada a nuove possibilità. Le stampanti Bambu Lab H2D, estremamente versatili, permettono infatti di lavorare con un’ampia varietà di materiali termoplastici, offrendo soluzioni su misura per diversi settori: dall’automotive all’aerospazio, dal medicale all’industria.

Senza contare, poi, che la rapidità dei processi produttivi consente di garantire consegne rapide, un aspetto chiave per le aziende che puntano sulla prototipazione veloce o sulla realizzazione di piccole serie in tempi stretti.

Un mese di vantaggi: -50% sui materiali FDM

Per celebrare l’ingresso delle nuove macchine, Weerg propone ai clienti un’offerta speciale: per 30 giorni sarà possibile acquistare tutti i materiali FDM con uno sconto del 50%. Un’iniziativa che premia i clienti abituali e al tempo stesso rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera testare la qualità del servizio.

Grazie a questa promozione, aziende e professionisti potranno avvicinarsi alla stampa 3D riducendo i costi, senza mai rinunciare alle performance garantite dalle tecnologie avanzate utilizzate da Weerg.

Digitalizzazione, efficienza e qualità Made in Italy

L’investimento in nuove stampanti e l’attivazione di una promozione mirata confermano la strategia di Weerg: rendere la manifattura digitale sempre più efficiente e accessibile per clienti di ogni settore e dimensione.

Attraverso un processo produttivo completamente digitalizzato e un parco macchine in continua evoluzione, l’azienda si propone come partner affidabile per chi cerca soluzioni rapide, professionali e di qualità, con l’inconfondibile valore aggiunto del Made in Italy.