672mila euro a Porto Cesareo per la realizzazione di un asilo nido, lavori ultimati entro un anno

Un altro importante risultato raggiunto dall’amministrazione di Porto Cesareo guidata dal sindaco Silvia Tarantino, sul fronte opere pubbliche.

Il progetto per la realizzazione di un asilo nido in paese sarà finanziato per intero con risorse Pnrr Next Generation EU – M4C1I.1 per 672mila euro.

I lavori dovranno essere affidati in tempi rapidi e ultimati nel giro di un anno.

La struttura ospiterà 28 bambini da 0 a 2 anni e sarà dimostrazione ulteriore “dell’attenzione rivolta a bimbi e ragazzi attraverso la realizzazione, l’ammodernamento, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza di scuole e luoghi deputati alla loro crescita”, spiega Tarantino.

E infatti, nei mesi passati, si è concluso un importante intervento di remise en forme della scuola materna, dove è stata istituita una classe Primavera per bimbi al di sotto dei tre anni, grazie ai fondi PNRR per 1milione 265mila euro.

Altro intervento, presso la scuola elementare, grazie a due finanziamenti, uno ministeriale per la progettazione di 278mila euro e l’altro per l’esecuzione dei lavori da 3milioni 100mila euro provenienti da fondi PNRR.

Per la realizzazione della mensa scolastica, servizio fondamentale per gli studenti e le loro famiglie, Porto Cesareo ha beneficiato di un finanziamento PNRR di 625mila euro, e infine il primo progetto che interessa la scuola media per 267 mila euro è già partito, in attesa di ulteriori buone nuove.