Ortensia Fedeli nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdiF di Lecce

Il Tenente Colonnello Ortensia Fedeli è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, in sostituzione del Colonnello Giulio Leo.

Fedeli, 49 anni originaria della provincia di Lodi, laureata con lode in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria all’Università di Roma Tor Vergata, giunge dalla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria del Lido di Ostia ove ha ultimato il 52° Corso Superiore di durata biennale, percorso formativo di eccellenza per il Corpo, frequentato da un ristretto numero di Ufficiali Superiori scelti attraverso un selettivo concorso per titoli ed esami.

Arruolata nel 2001, ha maturato una vasta esperienza in ambito operativo, anche con proiezione internazionale, ricoprendo incarichi di responsabilità presso diverse sedi tra cui i Nuclei Pef. di Como e di Milano, il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali ed il Comando Generale, dove ha avuto modo di operare nel campo della cooperazione internazionale con autorità fiscali e forze di polizia estere, avendo l’opportunità di frequentare la 259a sessione addestrativa presso Fbi National Academy di Quantico.

L’ufficiale cedente, destinato ad assumere il nuovo prestigioso incarico alla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, lascia il capoluogo salentino dopo quattro anni. Giunto nell’ottobre 2021, ha comandato il Nucleo, dirigendo complesse e articolate indagini, ottenendo brillanti risultati in tutti i settori della mission istituzionale del Corpo a contrasto della criminalità organizzata e di quella economico-finanziaria, dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, della spesa pubblica e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha formulato ai due Ufficiali i più cordiali auguri con l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di finanza