Vigili del Fuoco, cambio al vertice del Comando Provinciale di Lecce

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce. L’ingegnere Giuseppe Bennardo – che negli ultimi anni ha guidato i Caschi Rossi di viale Giuseppe Grassi – ha ceduto il posto all’ing. Antonio Panaro che ha ricevuto il testimone dal suo predecessore. Il passaggio di consegne ufficiale tra i due comandanti è avvenuto questa mattina.

Se ne va l’ing. Bennardo, dopo quasi quattro anni di mandato nella provincia salentina. Assumerà l’incarico di Comandante presso il Comando VVF di Cosenza, nonché la reggenza provvisoria del Comando VVF di Crotone. Lascia il Salento, e torna nella sua terra, la Calabria. Ma prima di salutare ha voluto tracciare un bilancio di questo periodo. Mesi intensi durante i quali ha dovuto affrontare eventi “attesi”, quelli per cui un Vigile del Fuoco è “preparato”, ma anche situazioni inaspettate e non prevedibili che sono state sempre affrontate – come ha dichiarato – con l’idea del raggiungimento del “bene comune”, forte della profonda sinergia che si è creata in questo periodo tra tutte le istituzioni. Fondamentale è stato anche il supporto di tutti i suoi collaboratori: dai funzionari, al personale operativo e amministrativo. «L’unione fa la forza» del resto erano state le sue prime parole quando era diventato il numero uno del Comando provinciale di Lecce. «Forza per affrontare nel migliore dei modi le problematiche del territorio» aveva detto.

Ora le redini passano ad Antonio Panaro che arriva nel capoluogo Barocco dal Comando di Brindisi, dove conserverà la reggenza per altri 6 mesi. Ha cominciato la sua esperienza lavorativa come Direttore del cantiere “Urbanizzazione Primaria Potenza” nel 1989, fino al 1990, anno di assunzione nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Da funzionario direttivo ha prestato servizio fino a dicembre 1995 come Vice Comandante presso il Comando Vigili del Fuoco di Parma e poi, dal gennaio 1996 al febbraio 2006, presso l’Ispettorato Interregionale VVF Puglia e Basilicata, transitando successivamente al Comando VVF di Bari. Nel maggio 2012 viene chiamato presso la Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali Roma che lascia nel 2015 a seguito della nomina a Primo Dirigente del C.N.VV.F. In tale ruolo ha avuto l’incarico dal 15/01/2016 di Dirigente Referente della Prevenzione Incendi del Soccorso Pubblico e della Colonna Mobile presso la Direzione Regionale Puglia – Bari e dal 15/09/2016 quello di Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Matera.

La sua carriera si arricchisce dell’esperienza di Dirigente Addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli dal 10/04/2017, per finire all’ultimo incarico assegnatogli il 15/09/2017 quale Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi. Nella sua lunga carriera ha avuto modo di partecipare a numerosi interventi di soccorso, corsi e convegni in qualità di relatore e gruppi di lavoro interni all’Amministrazione.

Nell’assumere l’incarico di Comandante Provinciale, l’ing. Panaro ha salutato tutti i presenti formulando l’intenzione di incentrare il suo mandato sulla proficua collaborazione con il personale tutto, le Istituzioni e la cittadinanza.