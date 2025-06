Al Circolo della Vela di Gallipoli Stella d’Argento al Merito Sportivo del Coni

Un Vela Day da record ha animato lo scorso weekend a Gallipoli, in occasione dell’open day promosso dalla FIV – Federazione Italiana Vela – per avvicinare gratuitamente adulti e bambini al mondo della vela. Il Circolo della Vela Gallipoli, il più storico tra quelli affiliati FIV nella provincia di Lecce, ha accolto un centinaio di partecipanti, tra bambini, ragazzi e adulti, alla loro prima esperienza in barca a vela.

Un risultato che conferma il ruolo centrale del Circolo nella promozione degli sport nautici, proprio nell’anno in cui festeggia il 60° anniversario dalla costituzione. Una ricorrenza resa ancora più significativa dal recente conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Intanto fervono già le prenotazioni per i corsi estivi della Scuola Vela, tra i più apprezzati a livello nazionale: nel 2024 il Circolo si è classificato 44° su oltre 750 scuole vela FIV in Italia.

Il Vela Day ha segnato anche il debutto del nuovo Consiglio Direttivo, eletto all’unanimità lo scorso maggio dall’Assemblea dei Soci, composto da

Presidente: Pierpaolo Pagliarini

Vice Presidente e Tesoriere: Alfonso Lovagnini

Segretario: Augusto Carrozzini

Delegata Vela: Tonia Federica Rima

Delegato Pesca Sportiva e Attività Subacquee: Danilo Patrizi

Delegato Canoa Kayak: Emilio Cirillo Farrusi

Delegato Banchina: Piero Stamerra

Due i nuovi ingressi rispetto al precedente mandato: Tonia Federica Rima e Piero Stamerra.

L’Assemblea ha inoltre nominato i Revisori dei Conti, nelle persone di Antonio Del Prete, Beniamino Tanza e Arturo De Simone.

Nell’ambito delle celebrazioni per i 60 anni di attività, l’Assemblea ha conferito la carica di soci onorari a tutti i past president del Circolo, in riconoscimento del loro contributo nel tempo.

Durante la stessa assemblea, il presidente Pierpaolo Pagliarini ha tracciato un bilancio del mandato 2022–2024, sottolineando i numerosi eventi sportivi di rilievo nazionale, regionale e provinciale ospitati nella storica sede di Gallipoli, e l’impegno nella promozione sportiva attraverso i corsi di vela, pesca sportiva e kayak. Grande soddisfazione anche per i risultati della squadra agonistica giovanile di vela, che ha portato il Circolo a conquistare il titolo 2024 di Campione Regionale Assoluto e Femminile ILCA 6, grazie agli atleti Vincenzo Carrozzini e Alessandra Vetrugnononché a qualificarsi e disputare campionati nazionali, europei e mondiali con vari atleti nelle classi Optimist e Laser.

“A nome del nuovo Direttivo – ha dichiarato – desidero ringraziare i Soci per la fiducia nel progetto sportivo che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più persone al mare, promuovendo la scoperta e la pratica degli sport nautici. Sarebbe meraviglioso che ogni salentino potesse dire di sapere andare a vela, in kayak o a pesca, approfittando del privilegio di vivere in una terra circondata dal mare. È un sogno che perseguiamo per tutte le età, grazie a una sede storica che continua a essere punto di riferimento per gli sportivi del maree per gli altri club affiliati alla FIV, FIPSAS e FICK, con cui collaboriamo attivamente.

Oltre all’avvio dei corsi estivi, il calendario di giugno prevede due appuntamenti di grande rilievo: il 14 e 15 giugno ospiteremo il Seminar Fishing con Davide Serafini, mentre il 26 e 27 giugno il Circolo sarà sede del prestigioso Campionato Italiano Assoluto Maschile e Femminile di Pesca in Apnea. Eventi che confermano la vocazione multidisciplinare del Circolo e la qualità della nostra offerta sportiva.

Da pochi giorni, inoltre, sono operativi i nuovi spogliatoi, progettati secondo standard di accessibilità per garantire anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere appieno gli sport nautici.”