Cambio al vertice del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, Federica Mele nuovo Dirigente

Cambio al vertice del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, il Commissario Capo Federica Mele è il nuovo Dirigente, subentra al Commissario Capo Rocco Antonio De Iaco funzionario uscente, da oggi in quiescenza

Il funzionario uscente, da oggi in quiescenza, ha alle spalle una lunga carriera nella Polizia di Stato. Salentino di origini, classe 1965, è in Polizia dal 1992. Ha prestato servizio prima a Catania come agente e poi a Torino come Ispettore e dal 1996 viene assegnato alla Questura di Brindisi, prima alla sezione Volanti e poi alla Squadra Mobile dove presta servizio per 6 anni. Nel 2002 rientra nella Provincia di origine ed è prima responsabile della Polizia Giudiziaria presso il Commissariato di Nardò per 2 anni e poi nel 2004 viene trasferito alla Squadra Mobile di Lecce come responsabile della Sezione antidroga. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e esser diventato Commissario, nel 2017 assume il ruolo di Funzionario addetto alla sezione antidroga e reati contro il patrimonio. Dal 2021 ricopre l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato di Gallipoli e dal 2024 assume la Dirigenza del Commissariato di Taurisano.

A lui sono giunti i più sinceri auguri da parte del Questore, del Capo di Gabinetto, dei funzionari e del personale tutto che per oltre 30 anni ha messo a disposizione della comunità il suo impegno e la sua professionalità, ottenendo brillanti risultati contro la criminalità locale e svolgendo il suo lavoro con dedizione e passione.

Al funzionario uscente subentra il Commissario Capo Federica Mele.

Nata nel 1993 in provincia di Vicenza, dopo gli studi classici consegue la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa nel 2018 e nel 2020 l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Firenze. Frequenta il 111° corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale consegue il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Pubblica Sicurezza presso l’Università la Sapienza di Roma.

Nel 2023 viene assegnata alla Questura di Lecce, dove per oltre due anni ricopre l’incarico di Funzionario addetto alla Divisione di Gabinetto e Responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne in qualità di Portavoce del Questore.

Da parte del Questore Giampietro Lionetti, del Capo di Gabinetto, dei funzionari e del personale tutto gli auguri per il nuovo incarico.