Gabriele Petrachi, nuovo Presidente del Leo Club Lecce Messapia

Si è svolto nei giorni scorsi il tradizionale passaggio di campana tra il past presidente Massimiliano Greco e il neopresidente del Leo Club Lecce Messapia per l’anno sociale 2023/24 Gabriele Petrachi.

“È un onore – ha detto Petrachi – assumere questa prestigiosa carica, consapevole che si tratti anche di una grande responsabilità: essere parte di questo gruppo sin dalla fondazione del Leo Club sette anni fa, mi ha permesso di crescere e maturare e acquisire consapevolezza dei bisogni della nostra comunità. Spero di coinvolgere nuovi giovani che abbiano voglia di sperimentare e di sperimentarsi in un sodalizio che dà davvero tanto. Per tali ragioni, metterò in campo tutte le mie energie e tutta la mia passione, per far crescere il Club nell’amicizia e nel servizio e per contribuire in maniera significativa alle attività benefiche”.

Durante la cerimonia, cui hanno partecipato il past Governatore Lions Flavia Pankiewicz, il Primo Vice Governatore Emanuele Tatò, il Secondo Vice Governatore Girolamo Tortorelli, l’immediato Past Presidente Multidistrettuale Leo Lorenzo De Marco e il Presidente Distrettuale Simona Bani, Petrachi ha ringraziato la presidente uscente del Lions Club Lecce Messapia Maria Belviso e rivolto al neopresidente Antonello De Stasio, un grande in bocca al lupo per il suo anno sociale, auspicando che ci saranno numerose occasioni di collaborazione.

Al termine il neo presidente ha presentato la sua squadra: Past presidente: Massimiliano Greco; Vice presidente: Viviana Cavallo; II Vicepresidente e II Cerimoniere: Giulia Manco; Segretario: Francesca Russo; Tesoriere: Marino Marinaci; Cerimoniere: Eleonora Scigliuzzo.