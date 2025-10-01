Filippo Portoghese nuovo Vicario del Questore di Lecce

Nella giornata di oggi ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Lecce,. Filippo Portoghese, Primo Dirigente della Polizia di Stato, proveniente dalla Questura di Bari.

Originario di Altamura, classe ‘71, laureato in giurisprudenza all’Università di Bari, è in Polizia dal 2000 dopo aver frequentato il 91° corso per Allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Nel 2001 è stato assegnato alla Questura di Trieste come Funzionario Addetto all’Ufficio di Gabinetto, successivamente alla Digos e alla Squadra Mobile.

Nel 2003 è stato trasferito alla Questura di Ravenna dove ha diretto la Digos.

Nel 2004 è stato nominato Dirigente del Commissariato di Polizia di Corato e nel 2005 è stato trasferito presso la Questura di Bari dove ha rivestito l’incarico di Vice Dirigente mantenendo la direzione della Sezione Criminalità Organizzata e Sezione Antidroga.

Nel 2016 è stato promosso Dirigente della Squadra Mobile di Caserta.

Nel 2019 è stato nominato Dirigente del IX° Reparto Mobile di Bari.

Nel 2021 è ritornato in Questura a Bari dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile.

Il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, i Funzionari e il personale della Questura augurano al nuovo Vicario buon lavoro.