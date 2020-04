Incontri online per far conoscere l’offerta formativa di Unisalento, si parte il 4 maggio

«L’Università del Salento mette a disposizione del territorio un’offerta formativa di grande qualità, la cui fruizione viene arricchita anche con l’uso degli strumenti tecnologici messi a punto in queste settimane. Fin dall’inizio dell’emergenza, abbiamo voluto interpretare la crisi come un’opportunità per ripensare il nostro ruolo e ribadirne l’efficacia per la crescita del territorio. Ne parleremo con gli studenti che, speriamo in tanti, vorranno sceglierci per investire nel proprio futuro formativo e professionale», con queste parole, Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell’Università del Salento, commenta l’avvio degli incontri online, destinati agli studenti per portarli a conoscenza dell’offerta formativa dell’Ateneo.

Contenuti didattici, sbocchi occupazionali, servizi e opportunità dei corsi di laurea dell’Università del Salento, infatti, saranno al centro di un articolato programma di incontri online agli alunni degli istituti superiori e alle famiglie: l’attività di orientamento in vista delle iscrizioni al nuovo anno accademico 2020/2021 prenderanno il via lunedì 4 maggio 2020 e, per quattro settimane, proporranno 42 appuntamenti virtuali che coinvolgeranno 80 docenti e tecnici di Unisalento, 30 testimonial e 290 scuole superiori delle province di Lecce, Brindisi, Taranto, Bari e Matera.

Il calendario

Gli incontri sono così programmati, anche se il calendario dettagliato e link per partecipare ai live sono sul sito ufficiale dell’Università: lunedì 4 maggio, ore 9 – Diritto e management dello sport; mercoledì 6 maggio, ore 10 – Filosofia; ore 15.30 – Ingegneria dell’informazione; giovedì 7 maggio, ore 16 – Scienza e tecnica della mediazione linguistica; venerdì 8 maggio, ore 9 – Management digitale, Economia aziendale, Manager del turismo; ore 11 – Economia e finanza; ore 15 – Ingegneria industriale, Ingegneria biomedica; sabato 9 maggio, ore 9 – Giurisprudenza; lunedì 11 maggio, ore 9 – Diritto e management dello sport; ore 9 – Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo; ore 9.30 – Psicologia; ore 10 – Scienze della formazione primaria; ore 10 – Ingegneria industriale, Ingegneria biomedica; ore 10.30 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali; ore 11 – Scienza e tecnica della mediazione linguistica; ore 11 – Servizio sociale; ore 11.30 – Sociologia; martedì 12 maggio, ore 10 – Scienze della comunicazione; ore 11 – Ingegneria civile; mercoledì 13 maggio, ore 11 – DAMS; ore 15.30 – Ingegneria dell’informazione; giovedì 14 maggio, ore 11 – Beni culturali; ore 11 – Ingegneria civile; venerdì 15 maggio, ore 10 – Ingegneria dell’informazione; ore 10 – Lettere; ore 11 – Matematica;, ore 12 – Scuola superiore ISUFI; ore 16 – Lingue, culture e letterature straniere; sabato 16 maggio, ore 9 – Giurisprudenza; martedì 19 maggio, ore 9 – Ottica e optometria; mercoledì 20 maggio, ore 10.30 – Scienze e tecnologie per l’ambiente; mercoledì 20 maggio, ore 11 – Viticoltura ed enologia; ore 11.30 – Scienze motorie e dello sport; ore 12 – Biotecnologie; ore 12.30 – Scienze biologiche; giovedì 21 maggio, ore 10 – Filosofia; ore 10 – Lingue, culture e letterature straniere; ore 11 – DAMS; venerdì 22 maggio, ore 10 – Fisica; ore 11 – Beni culturali; ore 11 – Management digitale, Economia aziendale, Manager del turismo; martedì 26 maggio, ore 10 – Scuola superiore ISUFI

«Parleremo dei 31 corsi di laurea degli otto Dipartimenti dell’Ateneo e della Scuola superiore ISUFI», aggiunge Amedeo Maizza, Delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita. «Svolgeremo una serie di incontri live che consentiranno di interagire e porre domande su tutti gli aspetti utili per giungere a una scelta consapevole del percorso di studi».