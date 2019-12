Olimpiadi della matematica, grande successo per il Salento. In finale con 6 quote di rappresentanza

I buoni risultati sono sempre frutto di duro lavoro. E se il pizzico di fortuna in più non guasta mai, è la costanza e la perseveranza a fare la differenza, specialmente in competizioni difficili come le Olimpiadi della matematica. È dei mesi scorsi la notizia dei 5 ragazzi salentini che hanno rappresentato il Salento nella competizione e che si sono guadagnati la menzione speciale sull’Albo delle Eccellenze del Miur.

Un traguardo per i 5 studenti che si somma adesso ad un nuovo successo per la provincia di Lecce. È proprio il territorio dimora del barocco a guadagnarsi una quota in più per l’ammissione alla finale nazionale di Cesenatico 2020. Negli ultimi anni, la provincia salentina è stata ferma a 5 quote di rappresentanza, nella speranza di non perderne nessuna.

Ma, come dicevamo, il duro lavoro paga sempre e le quote di rappresentanza previste per il 2020 sono salite a 6. È grazie all’impegno di tutti i referenti scolastici che è stato possibile raggiungere questo traguardo, insieme ai, seppure pochi, docenti universitari e agli ex olimpionici. Grande è stata la collaborazione per organizzare i corsi di preparazione per tutte le scuole partecipanti, tra mille difficoltà legate soprattutto all’assenza di fondi.

Nonostante la mancanza di risorse e la difficoltà nei trasporti, i docenti referenti si sono impegnati a garantire agli studenti una preparazione degna di eccellenza, ospitando preparatori di altissimo livello provenienti da fuori provincia, a titolo completamente gratuito.

Ed il risultato alla fine è arrivato: per il 2020 salgono da 5 a 6 le quote di rappresentanza nazionale della Provincia di Lecce, un successo più che meritato.