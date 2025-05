Vaste celebra Lina Carluccio, un omaggio alla pioniera dell’accoglienza salentina

Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 18.30, Piazza Dante a Vaste si trasformerà in un palcoscenico di gratitudine e memoria. La Comunità Emmanuel e il Comune di Poggiardo uniranno le forze per rendere un doveroso omaggio a Lina Carluccio, una figura la cui dedizione all’accoglienza ha lasciato un segno indelebile nel Salento.

Lina Carluccio non è stata solo una donna, ma un vero e proprio faro di speranza. Partendo proprio da Vaste, ha aperto le porte della sua casa a donne in condizioni di fragilità, offrendo loro non solo un tetto, ma un percorso di rinascita. La sua casa famiglia è stata un rifugio sicuro, un luogo dove la dignità veniva restituita e la speranza rifioriva, ben prima che modelli di intervento sociale come il suo venissero regolamentati a livello nazionale.

L’impegno di Lina Carluccio è stato un esempio di altruismo puro e disinteressato. La sua azione, autentica e spesso silenziosa, ha anticipato normative e ispirato generazioni di volontari. La sua visione, oggi riconosciuta come un modello di eccellenza nell’ambito sociale, ha dimostrato come la cura e l’attenzione verso l’altro possano trasformare vite e comunità intere.

L’evento del 23 maggio non sarà una semplice commemorazione, ma un viaggio emozionante tra testimonianze, ricordi e gratitudine. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di una donna “semplice, ma rivoluzionaria”, il cui cuore ha fatto della cura il suo destino. Un’opportunità per le nuove generazioni di conoscere e apprezzare il valore di un impegno che ha gettato le basi per l’attuale sistema di accoglienza nel Salento.