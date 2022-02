Al via “Online Support”, il progetto lanciato sul territorio pugliese dal Movimento femminile Italia popolare donne

Prende il via l’attività tecnica del movimento femminile Italia popolare donne diretto dalla Coordinatrice regionale Francesca Ozza con l’attivazione dell’Online Support che fornirà sull’intero territorio regionale supporto per la misura del Pnrr “Fondo Impresa Donna” .

Questo strumento sarà a disposizione gratuita per tutte le donne che vorranno attingere info tecniche riguardanti la misura inviando un email a: segreteria.ppdonne@libero.it, il team messo in piedi risponderà in maniera immediata smistando per territori provinciali le richieste .

Il Fondo Impresa Donna, è un sostegno finanziario, secondo le linee guida del Pnrr, introdotto dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti insieme al Ministro dell’economia e delle Finanze Daniele Franco e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti al fine di promuovere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile.

Il fondo chiamato anche “fondo impresa femminile” si propone inoltre di favorire l’occupazione delle donne per contribuire al livello quantitativo e qualitativo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

“Metteremo a disposizione dell’intera Regione Puglia le nostre competenze per orientare le donne che vogliono ‘Fare impresa’ affinché questi fondi vengano spesi”, Dichiara la Coordinatrice Francesca Ozza. “Ciò può essere fattibile in quanto il movimento femminile conta al suo interno competenze di alto spessore che metteremo a disposizione dell’intero territorio regionale creando un asse di collaborazione tra tecnici, professionisti e territorio al fine di sviluppare e concretizzare progetti di imprenditoria e start up ‘al femminile’ per creare nuova occupazione”.