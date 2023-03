Nelle basi dell’Aeronautica Militare di Otranto un open Day per gli studenti

Si è svolta nella mattina di ieri alle ore 08.15, la solenne cerimonia dell’Alzabandiera collettiva presso il Distaccamento Aeronautico di Otranto, una cerimonia breve ma intensa che ha assunto un particolare significato storico poiché ha reso omaggio all’Aeronautica Militare nel giorno del suo centesimo compleanno.

L’evento, svoltosi in contemporanea nazionale con tutti i Reparti della Forza Armata e organizzato in collaborazione con la 136^ Squadriglia Radar Remota e l’Associazione Arma Aeronautica sezione di Otranto ha visto la partecipazione di Autorità militari e civili del territorio tra cui il Commissario Straordinario della Città di Otranto Vincenza Filippi, aliquote di personale dei comandi militari del comune idruntino, tra cui il Commissariato Polizia di Stato, il Comando Compagnia Guardia di Finanza, il Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza, l’Ufficio Circondariale Marittimo, il Comando Stazione Carabinieri, il Comando Carabinieri sezione Guardie Forestali, il Comando Polizia Municipale con il Gonfalone della città di Otranto, rappresentanti dei Labari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, unitamente ad altre rappresentanze del Comando Tenenza Guardia di Finanza e del Comando Compagnia Carabinieri della vicina cittadina di Maglie.

Alla cerimonia hanno fatto da cornice anche un nutrito gruppo di studenti delle classi quinte dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Otranto e delle classi dell’ultimo triennio dell’Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla” di Uggiano La Chiesa – Otranto – Giurdignano, accompagnati dai professori e dai Dirigenti Scolastici.

Uno speciale posto nello schieramento è stato riservato agli “ex appartenenti” all’Arma Azzurra i quali, per l’occasione, hanno avuto il privilegio di presenziare indossando l’uniforme ordinaria, dismessa proprio l’ultimo giorno di servizio attivo.

Il Comandante del Distaccamento Aeronautico Tenente Colonnello Bruno Centonze al termine della lettura del messaggio augurale pervenuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dell’Ordine del Giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha ringraziato le autorità e il personale schierato, in particolare gli studenti presenti ai quali si è rivolto affermando: “Il presente della nostra Forza Armata è legato in maniera imprescindibile alla storia, ai valori e alle tradizioni del passato ma la continua innovazione tecnologia ci proietta verso un futuro di cui voi sarete indubbiamente i protagonisti”.

Ha fatto seguito, poi, l’indirizzo di saluto del Colonnello Francesco Carlucci, Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Otranto, il quale ha espresso il seguente pensiero: “Il Centenario dell’Aeronautica è un momento di grande emozione per tutta la grande famiglia azzurra e pertanto sono orgoglioso di salutare tutti coloro che si sentono ancora parte attiva della Forza Armata e sono orgogliosi di averne fatto parte”.

Successivamente, gli ospiti si sono spostati presso la 136^ Squadriglia Radar Remota in contrada Monaci per la visita guidata delle infrastrutture e strumentazioni operative e storiche dell’Ente, che già dal lontano 1954 operava con la denominazione di C.R.C. (Centro Riporto e Controllo) poi divenuto 32° Gruppo Radar A.M. (Volpe Radar).

La visita, che ha interessato alcuni dei punti cruciali tra cui la Centrale Elettrica, il Ponte Radio, la Torre Radar ed il Museo Storico – allestito all’interno della Sala Operativa, ormai dismessa – è stata aperta da un discorso introduttivo del Comandante della 136^ Squadriglia Radar Remota, Capitano Omar Napoli che, nell’illustrare alle autorità e ai convenuti i compiti istituzionali, si è soffermato sull’importanza dell’innovazione tecnologica e di come questa sia determinante nel settore della Difesa Aerea.

Sul percorso dell’Open Day sono stati allestiti alcuni corner per l’iniziativa di beneficienza “Un dono dal cielo per AIRC” il cui ricavato andrà a finanziare la dotazione di apparecchiature necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro a favore di IFOM – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare.

La giornata dedicata all’Open Day si è conclusa alle ore 13.00, con la consegna a tutti gli ospiti convenuti di un piccolo gadget aeronautico a ricordo della giornata trascorsa, grazie alla quale si è raggiunto l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura Aeronautica, condividere con i cittadini, ed in particolare con le giovani generazioni, i valori, gli ideali e le nostre capacità, che ci rendono, insieme a tutto il personale dell’Aeronautica Militare, una risorsa strategica al servizio del Paese, del Territorio e della Collettività.