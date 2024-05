Al Centro AntiFumo della Asl un open day per chi vuole smettere di fumare

Si svolgerà venerdì 31 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, presso il Centro AntiFumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche, in via San Nicola a San Cesario, un open day con consulti gratuiti e ad accesso diretto per coloro che vogliono smettere di fumare.

Il Centro predispone percorsi specialistici differenziati per la cura del disturbo da uso di tabacco.

Il percorso di cura prevede i seguenti interventi: visita medica ed esami strumentali (misurazione del monossido di carbonio espirato, spirometria); colloquio psicologico di accettazione; disintossicazione tabagica attraverso un trattamento integrato e un monitoraggio clinico medico – psicologico (colloqui psicologici motivazionali individuali, psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo e farmacoterapia di supporto).

Le persone interessate e impossibilitate a partecipare all’open day possono contattare il Centro, senza prescrizione del Medico di Medicina Generale, telefonando al numero 0832.226300/02 (da lunedì al venerdì ore 8.30-13), indicando nome e recapito telefonico al quale essere ricontattati).