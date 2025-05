A Copertino l’ospedale e il Distretto sanitario ‘incontrano’ il territorio. Open Day con visite gratuite

Si svolgerà venerdì 23 maggio, dalle 9 alle 12, nell’Ospedale e nel Poliambulatorio di Copertino un Open day per far conoscere più da vicino ai cittadini, attraverso visite specialistiche, i servizi sanitari e socio-sanitari offerti e in via di attivazione.

L’evento punta a rafforzare il rapporto tra le istituzioni sanitarie locali e la comunità, ed è aperto a tutti i cittadini, ai Medici di Medicina Generale del Distretto di Nardò, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che desiderano conoscere più nel dettaglio le attività svolte dai Reparti e dai Servizi territoriali.

Nel corso della giornata verranno eseguite visite specialistiche che si potranno prenotare dalla giornata di lunedì 12 maggio

Il programma delle visite

Ore 9:00 – 12:00 del 23 maggio:

Oculistica: verrà eseguito, nell’Ambulatorio Maculopatie, lo screening per le patologie maculari attraverso esame OCT. I pazienti di età superiore ai 60 anni e i pazienti diabetici con diagnosi da più di 5 anni e non inseriti in un percorso di cura per maculopatia possono prenotare lo screening al numero 0832 661420, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, dal 12 al 20 maggio, dal lunedì al venerdì maggio (fino ad esaurimento disponibilità). Saranno eseguiti 50 esami.

Esami spirometrici nell’ambulatorio del Reparto di Medicina Interna al secondo piano. Verranno eseguiti 10 esami. Per prenotare: 0832/936481, a partire dal 12 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Esami Rx torace nel Reparto di Radiodiagnostica. Verranno eseguite 10 prestazioni. Per prenotare: 0832/936237, a partire dal 12 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Esami Ecodoppler dei tronchi soavraortici nell’ambulatorio del Reparto di Geriatria al secondo piano. Verranno eseguiti 7 esami. Per prenotare: 0832/936292, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11:00, a partire dal 12 maggio.

Visite ortopediche per patologie del piede e patologia artrosica dell’anca a cura del Reparto di Ortopedia, al primo piano. Verranno eseguite 15 prestazioni. Per prenotare: 0832/936361, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00, dal 12 al 15 maggio.

Ecografia Tiroidea nell’ambulatorio di Chirurgia, al primo piano. Verranno eseguite 10 prestazioni. Per prenotare: 0832/936439, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, a partire dal 12 maggio.

ECG e valutazione della pressione arteriosa nell’ambulatorio di Cardiologia al terzo piano. Verranno eseguite 10 prestazioni. Per prenotare: 0832/936406, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Visite Fisiatriche: nell’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione al primo piano. Verranno eseguite 8 visite. Per prenotare: 0832/215837 o [email protected] , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Distretto Socio Sanitario Nardò – Poliambulatorio Via Lecce 143 – Copertino

Visite Ginecologiche con Ecografia presso il Consultorio Familiare (secondo piano) Verranno eseguite 6 prestazioni. Per prenotazioni: 0832/936516 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Consulenze Psicologiche presso il Consultorio Familiare Verranno eseguite 4 prestazioni. Per prenotazioni: 0832/936516 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Visite Neurologiche (4 visite per Screening Demenza. Rivolto a persone con età > 60 anni e 2 visite per persone con cefalea) presso il Consultorio Familiare di Copertino. Per prenotazioni: 0832/936516 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Consulenze vaccinali presso il Sisp, primo piano Per prenotazioni: 0832/936516 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 12 maggio.

Inoltre, alle ore 10 nella Sala Riunioni della Direzione Medica dell’Ospedale, dopo i saluti della Direttrice Sanitaria e del Direttore Generale, i Direttori del Distretto Socio Sanitario di Nardò e dell’Ospedale e la Direttrice Amministrativa dell’Ospedale si confronteranno pubblicamente su: “Stato dell’arte del Distretto Socio Sanitario e del Presidio Ospedaliero – Progettualità future”.

Nel corso della mattinata Direttore Generale visiterà il cantiere del reparto di Riabilitazione Cardiaca e Neuromotoria e, nel Centro per le Maculopatie, inaugurerà un nuovo apparecchio laser per il trattamento delle patologie maculari.