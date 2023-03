La Provincia di Lecce ospita “Mahsa”, l’opera voluta per celebrare la libertà delle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Provincia di Lecce, su proposta della Commissione pari opportunità, ha scelto di accogliere nella sua sede istituzionale “Mahsa”, l’opera artistica realizzata da Giuseppe Manisco, dedicata alla giovane Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia morale perché non indossava il velo islamico nel modo corretto.

Questa mattina, alle ore 12, nell’atrio di Palazzo dei Celestini, dove l’installazione sarà esposta per tutto il mese di marzo, si svolgerà la presentazione dell’iniziativa, promossa per tenere viva l’attenzione su quello che continua ad accadere in Iran, per continuare a manifestare vicinanza alle donne iraniane, per sensibilizzare sui temi della violenza di genere, della tutela dei diritti e della lotta contro qualsiasi forma di discriminazione.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità Paola Povero e la presidente della Cpo provinciale Teresa Chianella sveleranno l’opera artistica, coperta temporaneamente e simbolicamente con alcuni teli rossi, alla presenza del prefetto di Lecce Luca Rotondi.

Saranno presenti alla cerimonia i consiglieri provinciali, la consigliera di parità della Provincia Filomena D’Antini, le componenti della Cpo provinciale e delle Cpo dei Comuni del Salento, i dipendenti dell’Ente provinciale.

Interverranno, inoltre, l’autore dell’opera Giuseppe Manisco, il sindaco del Comune di Galatone Flavio Filoni e l’assessore comunale alle Pari opportunità Pina Antico, da cui è nata l’idea di realizzare l’installazione e di renderla itinerante, mettendola a disposizione dei Comuni del Salento.

L’opera “Mahsa” è stata installata per la prima volta proprio a Galatone e successivamente a Nardò. Grazie all’iniziativa della Provincia, Lecce rappresenta la terza tappa del “viaggio” di Mahsa attraverso il territorio salentino, che proseguirà nei prossimi mesi in altri Comuni del Salento.