Alla Parrocchia di San Giovanni Battista realizzata una Via Crucis con materiali riciclati

Si svolgerà domenica 26 febbraio, presso la parrocchia di San Giovanni Battista in via Novara a Lecce, l’inaugurazione e benedizione della Via Crucis “Un percorso tra fede e arte” realizzata dall’artista Davide Nettuno con materiali di scarto riciclati.

Al taglio del Nastro, in programma alle ore 11.30, prederanno parte S.E Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce; il Sindaco Carlo Salvemini; l’artista e le autorità religiose e cittadine.

Il commento di don Gerardo Ippolito (Parroco Chiesa San Giovanni Battista) che ha voluto fortemente realizzare questa inedita Via Crucis:

“In questo bel ‘Giardino dei semplici’, tra piante mediterranee e fiori di campo, dove i ragazzi si rincorrono e gli adulti possono respirare a pieni polmoni, abbiamo voluto porre una Via Crucis perché ci aiuti a meditare”, ha affermato Don Gerardo Ippolito, Parroco di San Giovanni Battista che ha voluto fortemente l’opera.

“Sono segni che ripercorrono il cammino di amore che Dio, fatto uno di noi, ha voluto percorrere per dimostrarci fin dove può giungere l’amore di un Padre verso i figli. L’opera è composta da materiali sono di scarto (come Cristo fattosi scarto dell’umanità), ma ci parlano con un linguaggio semplice e comprensibile da tutti, di giustizia, di perdono, di resurrezione.”