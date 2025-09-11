“Operazione Sorriso Ferrari”, l’Associazione Lorenzo Risolo regala un’emozione a bambini e ragazzi

Il 5-6-7 Settembre l’Associazione Lorenzo Risolo ha organizzato ancora un’iniziativa per un grande progetto portato avanti da anni e denominato “Operazione Sorriso”. Anche quest’anno è tornata l’Operazione Sorriso Ferrari con un viaggio, quest’anno in aereo e non in pullman, per far vivere ad un gruppo di bambini e ragazzi che hanno affrontato terapie difficili un momento di distrazione per loro e le loro famiglie.

Il viaggio, completamente gratuito per le famiglie, che è stato pensato per far vivere emozioni nel mondo dei motori a tema “Ferrari – Ducati” e quest’anno è stata coinvolta anche la famosa casa automobilistica Pagani

I bambini sono stati prima ospiti del Museo Ducati dove sono stati accolti e accompagnati dallo staff che gli ha dedicato attenzioni con sorprese e gadget

Sono seguiti giri in Ferrari e sulle moto Harley (ospiti del Comune di Marano sul Panaro) che da sempre accoglie i bambini dell’ Associazione

Il secondo giorno hanno fatto tappa nel parco divertimenti dì Mirabilandia con giri sulle attrazioni e foto con volontari e famiglie

Quest’anno anche la casa Automobilistica Pagani ha accolto l’iniziativa regalando a due adolescenti ( una ragazza e un ragazzo che hanno vinto la malattia) un vero e proprio momento magico :

Sono stati accolti in Azienda e grazie allo staff è un pilota professionista sono saliti a bordo per un test driver sulla Pagani Utopia – un modello di autovettura sportiva realizzata dalla casa automobilistica italiana Pagani e prodotta in serie limitata.

I bambini, in tutto sette, di età compresa tra i cinque e i tredici anni più due adolescenti di 15 e 17 anni più i loro fratellini che naturalmente sono stati altrettanto coinvolti