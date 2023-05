“Optogen 2023”, a Lecce scienziati internazionali si confrontano sulle tecnologie per l’Optogenetica

Importanti neuroscienziati mondiali si ritroveranno a Lecce per Optogen 2023, 8° Workshop internazionale sulle tecnologie per l’Optogenetica e la Neurofotonica, in programma dal 10 al 12 maggio, nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa e nel Convitto Palmieri.

Le nuovissime tecniche ottiche che permettono di registrare e controllare attraverso la luce l’attività cerebrale stanno rivoluzionando lo studio e la comprensione del comportamento e del funzionamento dell’intera rete di neuroni del nostro cervello, e promettono, in un futuro non troppo lontano, la possibilità di controllare disordini e patologie neurologiche come, ad esempio, epilessia, malattie di Parkinson, Alzheimer.

Proprio le tecnologie ottiche applicate al cervello saranno al centro del convegno internazionale organizzato dal Centro per le nanotecnologie biomolecolari di Arnesano, polo dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) leader mondiale nelle tecnologie per l’optogenetica e nanotecnologie fotoniche applicate ai neuroni, in collaborazione con l’Università del Salento, la Provincia di Lecce ed il Polo BiblioMuseale.

In particolare, la conferenza Optogen 2023 è organizzata da Massimo De Vittorio, direttore del Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell’Istituto italiano di Tecnologia di Lecce e professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e da Ferruccio Pisanello, Tommaso Fellin e Filippo Pisano, dell’IIT di Lecce.

I ricercatori del centro IIT di Lecce, coordinati da De Vittorio e Pisanello, hanno dimostrato negli scorsi anni tecnologie in grado di leggere e controllare l’attività dei neuroni con estrema precisione, e pubblicato i risultati sulle più prestigiose riviste internazionali. I risultati della ricerca hanno portato anche ad una startup tecnologica “OptogeniX”, che produce e vende i propri dispositivi ai più prestigiosi centri di ricerca mondiali. Il Centro di nanotecnologie IIT non è nuovo al trasferimento dei propri risultati della ricerca in prodotti ad alta tecnologia. Attivo in tecnologie impiantabili ed indossabili, ha già lanciato ben 4 iniziative imprenditoriali che hanno raccolto successi sul mercato e premi internazionali.