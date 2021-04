Scuola, Emiliano firma l’ordinanza: lezioni in presenza garantite ma ddi su richiesta fino a giugno

Nuovo decreto, nuova ordinanza regionale a tema scuola. A pochi giorni dalla scadenza dell’ordinanza attuale sulla didattica a distanza, arriva un nuovo testo a firma Michele Emiliano che estende la possibilità di chiedere la didattica digitale integrata per i tanti studenti pugliesi. A partire da lunedì, infatti, la Puglia passerà in zona arancione con la riapertura delle scuole: 100% di frequenza per elementari e medie, mentre la presenza oscilla tra il 70% ed il massimo per le scuole superiori.

Niente di nuovo nel testo della nuova ordinanza che sarà valida fino al prossimo giugno, estendendo la possibilità di tenere i ragazzi a casa fino alla fine dell’anno scolastico. “La didattica in presenza è comunque assicurata da lunedì, in base al decreto legge del Governo, nelle scuole di ogni ordine e grado inclusa la scuola dell’infanzia”, scrive il Presidente della Regione Puglia sul suo profilo facebook.

Spetta ancora una volta ai genitori la scelta di mandare a scuola i propri figli o continuare a seguire lezioni da casa fino alla fine dell’anno scolastico, ormai quasi giunto al termine. Se da un lato preoccupa il rischio contagi, soprattutto dovuti all’utilizzo dei mezzi di trasporto, dall’altro chiudere l’anno in presenza potrebbe essere “difficile” per gli studenti, che si trovano ad affrontare interrogazioni in presenza e compiti in classe in un periodo di tempo piuttosto ristretto.

Per leggere l’ordinanza completa, clicca qui.