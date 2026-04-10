Torneo “Dire e Contraddire”: un’esperienza di grande utilità formativa

Vince la fase regionale del Torneo “Dire e Contraddire” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense. Parliamo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, con la squadra degli studenti del Liceo Classico e Musicale Palmieri di Lecce. Gli studenti si sono confrontati in una disputa di retorica, usando le sole armi della parola e dell’argomentazione sulla frase di Albert Einstein “La pace non può essere mantenuta con la forza; può solo essere raggiunta con la comprensione”.

Per i giovani liceali è stata un’esperienza di grande utilità formativa non solo sul piano delle competenze didattiche, ma su quello ben più importante del rispetto delle opinioni altrui e del confronto costruttivo.

Capitane della squadra, la Vicepresidente del Con, l ‘avvocato Cinzia Vaglio e la consigliera, la collega Rita Perchiazzi, con l’apporto decisivo di un insigne penalista, l’avvocato Umberto Leo che ha apportato alla squadra anche le sue competenze di attore e di regista, e l’ausilio pedagogico della professoressa Veronica Mele.

La semifinale e la finale si disputeranno a Roma nel prossimo mese di maggio.

Questi i nomi dei vincitori: Eleonora Chirizzi, Carlotta Gesta, Diletta Licci, Giacomo Lisi, Greta Marcella, Ludovica Palazzo, Noemi Pezzuto, Carola Ratti, Thomas Rizzo, Sofia Santoro, Alessia Spedicato.