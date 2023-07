Ospedale del Sud Salento, completata la progettazione e risolte le criticità sulla viabilità

Si è svolta nella mattinata di oggi, l’audizione nella I Commissione consiliare permanente “Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi” del Consiglio Regionale, nel corso della quale l’Assessore alla Salute, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, il Direttore generale di Asset, il responsabile Anas per la Puglia, il Direttore generale Asl Lecce, il Direttore dei lavori e il Responsabile unico del procedimento di “Via Miglietta, hanno compiuto una relazione sull’avanzamento della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera dell’Ospedale Maglie-Melpignano.

Dalla verifica a è emerso il completamento della progettazione definitiva dell’Ospedale del Sud Salento: “Siamo soddisfatti per aver rispettato il cronoprogramma e che la progettazione sia stata ultimata – ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi – siamo al lavoro, in uno spirito di cooperazione tra istituzioni ed enti coinvolti, per superare fattivamente le criticità legate allo svincolo sulla SS 275. Il progetto di viabilità è oramai ultimato: è stata acquisita la disponibilità da parte di Anas per la risoluzione delle criticità legate agli accessi sulla SS 275, rispetto alla complanare e all’accesso dei mezzi di soccorso. Il progetto del nosocomio sarà quindi allineato alle esigenze di viabilità attraverso l’intervento, in capo ad Anas, di ampliamento della Strada Statale 275”.