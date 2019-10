Metti il maglione, togli il maglione. L’Anticiclone africano regala l’ottobrata romana

Abbiamo dovuto rispolverare dall’armadio gli indumenti più pesanti, ma i meteorologi avevano ‘consigliato’ di aspettare ancora qualche giorno per fare il cambio di stagione, dato il probabile ritorno dell’alta pressione. Piogge e temperature più ‘fresche’ avevano fatto pensare all’arrivo dell’autunno, ma il meteo (a cui piace rimescolare le carte in tavola) ha deciso di regalare un picevole colpo di scena.

Secondo gli esperti, l’anticiclone di origine nord-africana abbraccerà il Belpaese regalando temperature quasi estive. L’asticella della colonnina di mercurio, quindi, tornerà a salire, soprattutto al Centro-Sud, dove i valori saranno di gran lunga superiori alla media del periodo.

“La massa d’aria calda e stabile arriverà direttamente dall’Africa e non dal più consueto (in questo periodo) anticiclone delle Azzorre” si legge sul sito ilMeteo.it. Sole e caldo saranno protagonisti anche nel weekend, quando i termometri sfioreranno tranquillamente i trenta gradi.

In realtà, questa bella parentesi non dovrebbe “sorprendere”. È la classica «ottobrata romana», termine ormai diventato di uso comune per indicare quei ‘giorni’ di beltempo che invogliano ad organizzare gite fuori porta e passeggiate all’aria aperta. Insomma, un periodo in cui si vive una seconda estate, quando ormai è bella che archiviata, ma con i colori e i sapori dell’autunno.

Quanto durerà?

La cosiddetta ottobrata, che anticamente indicava le tradizionali feste che chiudevano il periodo della vendemmia, durerà almeno fino a lunedì. Da martedì, invece, l’alta pressione dovrebbe cominciare a battere la ritirata per lasciare il campo alle perturbazioni atlantiche che potrebbero dare vita a una fase di tempo piuttosto instabile su buona parte del Paese.

3bmeteo però parla di “primi segnali di cambiamento” già percepibili da domenica. Al momento, le piogge sono attese la prossima settimana, ma è davvero molto presto per parlarne in modo approfondito. Meglio seguire gli altri aggiornamenti.

Tra storia e tradizioni popolari, cos’è l’ottobrata romana?

Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro nei campi, ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta “ottobrata” per l’appunto) e da ogni rione di Roma partivano delle carrette adornate di campanacci, su cui sedevano le ragazze, vestite in modo ricercato. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione: Testaccio, ma anche Ponte Milvio, San Giovanni, Porta Pia, San Paolo, Monteverde e Monte Mario, che nella prima metà dell’Ottocento erano ancora coltivati a orti e vigne.

A queste scampagnate goderecce, in cui non potevano mancare cibo e buon vino, partecipavano proprio tutti, nobili e popolani. I gruppi divisi, dopo qualche brindisi, si mescolavano, dando vita ad un’unica grande festa.