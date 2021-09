Bollo auto: il pagamento oggi è più semplice grazie all’online

Avete un’auto e volete semplificare tutte quelle pratiche legate alla sua gestione? Le incombenze, burocratiche e non solo, che ci si trova a dover affrontare durante la quotidianità sono davvero tante e tenerle a mente tutte non è semplice. Soprattutto quando si tratta di pagamenti che hanno una cadenza non frequente. Tra questi c’è il bollo auto, una tassa che presenta un pagamento annuale che è facile da dimenticare. Un fattore che può portare non pochi inconvenienti dal momento che si va incontro a sanzioni anche importanti qualora venisse superato l’anno dal mancato pagamento.

Nell’epoca di internet e dei social network, la sfera di servizi telematici è ampia e offre soluzioni davvero semplici ed efficaci. Ad esempio è possibile provvedere al pagamento dell’importo del bollo auto online con Telepass, che presenta un servizio innovativo e al passo coi tempi. Si tratta di un’app da cui è possibile non solo effettuare direttamente il saldo, ma anche monitorare le scadenze e i pagamenti. Perché avere tutto sotto controllo è importante, ancora di più quando ci sono di mezzo lo Stato e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Con il sistema dell’app digitale oggi è realmente possibile.

Un’imposta diversa a seconda della Regione

Il bollo auto è un’imposta che risulta intestata direttamente al proprietario della vettura, il cui pagamento va effettuato a prescindere dall’uso più o meno frequente del veicolo. Si tratta di una tassa di tipo regionale, perché è indissolubilmente connessa alla residenza della persona a cui appartiene l’auto.

Ogni regione ha le sue regole, i suoi uffici, le sue tariffe e lavora a stretto contatto con l’Agenzia delle Entrate. Online si possono trovare tutte le informazioni, come quelle contenute in questa guida completa illustrativa del bollo auto, la quale non si limita a spiegare che cos’è il bollo auto e come calcolarlo. Scende infatti nei dettagli riguardo a tutto ciò che concerne la competenza delle singole realtà regionali.

I prezzi del bollo auto variano in base a molteplici fattori, su tutti la potenza della vettura. Il costo è infatti più alto, anche sensibilmente, per tutte quelle auto che presentano un motore dotato di un maggior numero di cavalli, come nel caso ad esempio dei veicoli più sportivi. Per le auto storiche e per quelle d’epoca, nonché per le vetture elettriche, sono previste importanti agevolazioni, che variano da regione a regione.

Insomma, i fattori da considerare sono davvero tanti. Tra le altre cose è anche possibile inserire la targa della vettura sul sito della Regione per essere informati con precisione sulla tassa, il suo importo e la scadenza. Ma soprattutto si può ricorrere a un sistema di pagamento online.

Come pagare il bollo auto online?

Uffici postali, banche, ACI (opzione solitamente non gratuita) e persino alcuni enti regionali offrono la possibilità di effettuare il pagamento del bollo auto attraverso i loro portali. I vantaggi sono in primo luogo relativi al risparmio di tempo – un beneficio non indifferente, se consideriamo che non è necessario impiegare momenti preziosi per recarsi in un ufficio, fare la fila e finalmente pagare il bollo.

Il pagamento online si può fare comodamente da casa come da qualsiasi luogo, in pochi e semplici clic: basta avere accesso alla rete. Un’opzione che diventa ancora più interessante nel caso si scelga di effettuare il pagamento del bollo auto online con Telepass, che offre un’app che può essere scaricata da qualsiasi dispositivo mobile. Il pagamento del bollo auto in questo caso avviene con immediatezza e semplicità, all’interno del medesimo circuito digitale.

Non solo, grazie al servizio Memo si ha l’opportunità di ricevere un promemoria sulla scadenza: in questo modo dimenticarsi del bollo è davvero difficile, così come incorrere nelle tanto temute sanzioni. Le app sono sistemi sempre più facili da usare grazie ai portali interattivi e alla comunicazione user friendly, ormai alla portata di tutti, non solo delle generazioni più giovani e smart.

I vantaggi che derivano dalla scelta dell’app per il bollo auto in sintesi sono:

Risparmio di tempo;

Maggiore velocità per effettuare il saldo;

Costante monitoraggio della scadenza;

Tutto a portata di mano;

Possibilità di gestire il bollo di più vetture con un unico software.

L’app risulta più vantaggiosa non solo rispetto agli altri metodi di pagamento online ma anche a quello in presenza, la forma a cui le persone sono ancora maggiormente solite ricorrere nell’epoca attuale.

Il pagamento del bollo auto in presenza

Una volta per saldare il bollo auto era indispensabile recarsi di persona in ufficio abilitato. Pratica che ancora non è andata in disuso, anzi. Attualmente è possibile effettuare il pagamento del bollo dell’auto presso:

Uffici postali;

Banche che offrono il servizio presso i portali ATM e gli sportelli delle filiali;

Tabaccherie convenzionate con il circuito Lottomatica;

Ricevitorie Sisal;

Per ricordarvi quando provvedere al pagamento del bollo auto in maniera tradizionale e senza l’ausilio della tecnologia, basta rammentare quando avete acquistato la vettura. Il mese in cui è stata immatricolata è infatti quello in cui dovrete ogni anno effettuare il saldo.

A eccezione delle tabaccherie e delle ricevitorie, tutte queste realtà hanno affiancato un servizio online per il pagamento, che si inserisce nella tendenza generale dello sviluppo dell’informatica e che dimostra quanto questa sia sempre più presente nelle abitudini delle persone. I pagamenti sono sicuri e anche in questo caso i passi fatti sono davvero da gigante con lo sviluppo di tecnologie di verifica e del pratico sistema PayPal, entrambe opzioni semplici e affidabili.

L’online ha rivoluzionato la vita di tutti i giorni, anche in operazioni di gestione ordinaria come quella del pagamento del bollo auto. Migliorando la qualità della quotidianità e permettendo di avere sotto controllo le scadenze. Questo è quanto mai vero nel caso del sistema digitale di pagamento tramite app, che rende tutto ancora più semplice e veloce. Perché le grandi cose passano dalle piccole e una semplice app può mettere nelle condizioni di vivere al meglio la quotidianità. Con meno pensieri.