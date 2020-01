Avviso di scadenza per il pagamento della Tosap, a Lecce c’è tempo fino al 31 gennaio. Passi carrabili inclusi

C’è tempo fino al 31 gennaio per pagare la Tosap, la tassa sull’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. Lo ricorda alla cittadinanza l’Ufficio Tributi del Comune di Lecce che, al fine di non incorrere in sanzioni e spese di notifica da accertamento, invita i cittadini a mettersi in regola per l’annualità 2020. Passi carrabili inclusi.

Per effettuare il pagamento bisognerà recarsi presso gli uffici della Dogre in via Petrarca 42.

La tassa sull’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche è un tributo italiano che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.

Cosa è la tosap e chi la paga

L’art. 38 del d.lgs. n. 507/1993 indica analiticamente tutti i tipi di occupazione del suolo pubblico la cui esistenza fa sorgere, in capo al contribuente, l’obbligo di versare la Tosap. Due sono le tipologie di presupposti per l’applicazione della Tosap: innanzitutto l’occupazione di uno spazio, sovrastante o sottostante che sia, appartenente al patrimonio del Comune e di cui l’ente non può disporre e poi, ovviamente, il vantaggio economico che deriva dall’occupazione.

Se la durata dell’occupazione è superiore ad 1 anno la tassa si definisce in maniera permanente, altrimenti il tributo è temporaneo. Riguardo alla regolamentazione, infine, spetta ai Comuni ed alle Provincie – soggetti attivi dell’imposizione – emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le condizioni di un eventuale esonero.