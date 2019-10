Una palestra all’aperto, inaugurata la prima work out station a Parco di Belloluogo

Buone notizie per tutti gli sportivi che amano fare attività fisica all’aria aperta. È dello scorso venerdì l’inaugurazione della prima palestra all’aperto nel Parco di Belloluogo, una vera e propria workout station per chi vuole tenersi in forma.

A tagliare il nastro all’inaugurazione del 18 ottobre, il sindaco Carlo Salvemini che ha commentato positivamente l’iniziativa:«Ci fa molto piacere che i gestori del Parco abbiano messo a disposizione della città uno spazio di allenamento gratuito. È il primo di una serie che arricchirà la struttura e che potrà permettere a un numero sempre maggiore di persone di fruire del Parco di Belloluogo».

Ben 36 metri quadri messi a disposizione dei cittadini, uno spazio completamente dedicato alla cura del corpo e della mente. All’interno della work out station sono previste 5 aree fondamentali per l’allenamento. Dai pettorali ai dorsali e bicipiti, agli addominali e agli esercizi a terra, gli spazi non lasceranno a desiderare tutti gli amanti del fitness.

Attività fisica e tempo libero

Ogni attrezzatura messa a disposizione è dotata di un’apposita targhetta con l’indicazione della parte del corpo da allenare. Resistenza e sicurezza, poi, non sono trascurati: le attrezzature, infatti, sono in acciaio inox colorato e in legno impregnato in autoclave, trattamento che lo rende resistente agli agenti atmosferici. Inoltre, la pavimentazione è realizzata in materiale gommoso, anallergico e antitrauma.

«Sono contento che il miglioramento di questo Parco provenga da un’iniziativa dei gestori, che stanno credendo fortemente nella frequentazione di questo polmone verde cittadino», commenta il vicesindaco Alessandro Delli Noci. «Coniugare l’attività fisica con il tempo libero è il grande obiettivo dei gestori del Parco, così come di tutta la città».

Positivo anche il commento espresso da Paolo Buttazzo, portavoce della società Parco Belloluogo: «Abbiamo deciso di allestire la work out station, perché siamo stati stimolati a farlo da una grande quantità di sportivi e jogger, che quotidianamente frequentano il nostro Parco. Ma l’ulteriore buona notizia è che questa sarà solo la prima di tre palestre all’aperto, che saranno disseminate all’interno del Parco».