Palestra della scuola media, 50mila euro per ristrutturazione. Piconese: “il resto sono solo chiacchiere”

Non ci sta il primo cittadino di Uggiano la Chiesa, Salvatore Piconese a leggere sulle colonne di Leccenews24 la polemica sollevata dall’ex consigliere di maggioranza Vincenzo Sisinni sulla palestra della scuola media descritta come ‘pericolosa’ per gli alunni che, ogni giorno, la frequentano. «Noi abbiamo sempre posto la scuola prima di ogni cosa e alle strutture scolastiche abbiamo sempre dato la priorità assoluta» tuona il sindaco, sorpreso dell’improvviso interessamento dell’esponente del gruppo consiliare “Visione Comune”.

«Sisinni è rimasto all’interno della compagine amministrativa per ben 9 anni e non ha mai sollevato nessun problema, non si è mai lamentato di nulla e si è sempre disinteressato a tutto ciò che riguardava il mondo della scuola» replica il primo cittadino. Piconese sente dovere di rassicurare le famiglie della comunità, tranquillizzandoli che non c’è nessun “disastro annunciato” e cerca di spegnere ogni tipo di “propaganda”, come la definisce, tirando fuori la delibera datata 8 ottobre 2019 (alle ore 18.30) con cui la Giunta comunale ha ‘affidato’ 50 mila euro all’Ufficio tecnico per intervenire sulla struttura della Scuola Media/Palestra di Uggiano. Tre giorni prima dell’interpellanza urgente del consigliere Sisinni.

«Abbiamo riqualificato, efficientato e ristrutturato tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio: infanzia, primaria e secondaria. Il nostro lavoro – spiega il Sindaco Piconese – è stato premiato anche da Legambiente lo scorso anno: nella frazione di Casamassella abbiamo la prima scuola in Italia, classe energetica A, ad aver abbattuto gas radon e legionella. Siamo diventati così un “modello” per l’edilizia scolastica a livello nazionale. Per questo, ci sorprende questa polemica dell’ex consigliere di maggioranza Sisinni, che durante i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia di Casamassella, non solo non ha mai chiesto informazioni sui lavori ma non si è nemmeno presentato all’inaugurazione ufficiale della “nuova” scuola, che ha visto la presenza di tutta la cittadinanza, del dirigente scolastico, dei docenti e dell’Assessore regionale Leo».

«Il resto sono solo chiacchiere» afferma il sindaco che, con la sua amministrazione comunale ha deciso di indirizzato interamente il finanziamento ottenuto con il “Decreto Crescita”, lo scorso 10 luglio, alla Scuola Media e la sua Palestra. «Andiamo avanti, come sempre» conclude Piconese, non prima di lanciare una frecciatina al suo ex consigliere di maggioranza, reo di fare solo propaganda in vista delle elezioni del 2020 a cui sarà chiamato anche il comune di Uggiano la Chiesa.