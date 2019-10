Crepe strutturali della palestra “E. Pignataro”, a rischio molti studenti di scuola media a Uggiano  

Crepe sui pilastri, fenditure visibili ad occhio nudo e tanti studenti che passano da lì più vote al giorno. Sembra che ci sia proprio tutto a preannunciare il disastro della palestra “E. Pignataro” di Uggiano La Chiesa, che al momento si trova in un pessimo stato strutturale.

A destare subito l’attenzione sono le crepe esterne presenti su più pilastri e le fenditure tipiche da calcestruzzo danneggiato con deterioramento del ferro. E a preoccupare è soprattutto la presenza delle crepe sui pilastri dal lato che costeggia la scuola media del comune salentino.

Ogni giorno alunni provenienti non solo da Uggiano ma anche da Casamassella e da Giurdignano percorrono il tragitto a rischio di tragedia per entrare ed uscire da scuola, due o più volte al giorno.

A farsi carico del problema dello stato strutturale della palestra è Vincenzo Sisini del gruppo consiliare “Visione Comune”, che proprio ieri, 11 ottobre ha depositato un’interpellanza urgente. La scuola deve essere il posto più sicuro per i ragazzi e bisogna agire immediatamente.

Nell’interpellanza le richieste sono chiare. La messa in sicurezza del perimetro della palestra è il primo punto ma non il solo. È urgente anche la rimozione delle parti pericolanti ed un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale, oltre ad una relazione sullo stato dei luoghi.

All’Amministrazione, poi, la richiesta su quali interventi intende adottare non può mancare da parte del capogruppo di “Visione Comune”.

Una situazione, quella della palestra intitolata lo scorso 12 agosto 2018, che non può e non deve passare inosservata, per la sicurezza di tutti e dei ragazzi in particolare.