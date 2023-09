Pantaleo Corvino premiato a Gallipoli nell’International Fashion Award

Ospite d’onore lui, il direttore sportivo che ha fatto sognare e sta facendo sognare ancora i tifosi salentini. Dopo la vittoria di un campionato di serie B e la salvezza in serie A l’anno successivo il Lecce continua a stupire, ed è anche per questo che The Network con il suo coordinatore Leonardo Lanzilao ha voluto omaggiare il talent scout di origini vernolesi sulla passerella dell’International Fashion Award, evento itinerante organizzato da Mad Mood che ha socializzato all’intero territorio salentino un programma di arte e moda per un intera settimana con ospiti di livello internazionale. Tra questi il direttore Pantaleo Corvino che, partito quasi 50 anni fa dalla terza categoria, è riuscito a raggiungere la Champions League in una carriera strepitosa fatta di successi e di talenti da lui scoperti.

Così l’altra sera il Pantaleo più amato del Salento ha ricevuto il premio The Network (un quadro del pittore Amedeo Cianci, salentino noto e apprezzato in tutto il mondo) consegnato dalla dottoressa Valentina Margiotta che ha letto la motivazione del riconoscimento: “a Pantaleo Corvino, esempio di virtù e intelligenza sportiva, audace talent scout e modello di riferimento per una corretta e sana gestione del patrimonio tecnico e umano a livello professionistico, e per aver ridato al Salento prestigio e soddisfazioni nel Calcio nazionale.”

Per l’occasione lo stilista argentino Gerardo Casas ha realizzato un abito interamente giallorosso dedicato al Lecce Calcio e indossato da Claudia Motta, Miss Mondo italia 2021.

Nel corso della serata è stato premiato anche l’imprenditore Fernando Nazaro, vice presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce.