“Chi va al Fazzi non si reca in una spa”, Salento Rinasce dice No a grattini e strisce blu

“È assurdo che in luoghi come aree nei pressi di strutture sanitarie, oppure Tribunali o zone dove il cittadino è costretto a recarsi per necessità, si faccia pagare la sosta oraria”. Non usa mezze parole il Presidente dell’associazione “Salento Rinasce”, Raffaele Longo, per esprimere il suo parere negativo contro la decisione, che sembra essere irreversibile, da parte dell’Amministrazione Comunale di Lecce, di prevedere il grattino e le strisce blu nell’area del “Vito Fazzi”.

L’idea che nasce non solo dalla volontà di fare cassa, ma anche al fine di evitare la fastidiosa presenza in loco dei parcheggiatori abusivi (più di una segnalazione è giunta a leccenews24, che racconta di come italiani ed extracomunitari abusivi vengano, addirittura, alle mani), ai leccese proprio non va giù ed è uno dei motivi di forte contrasto con il sindaco e la Giunta a cui certamente non fa difetto il consenso elettorale.

“Chi va in ospedale non si reca in una Spa o a trovare un parente in hotel. Chi giunge in ospedale è perché ne ha bisogno, che sia una visita a un parente, un controllo specialistico, la necessità di ricorrere al pronto soccorso, un lieto evento come la nascita di un figlio e non deve vivere l’angoscia del tagliando del parcheggio.

In queste parole che l’associazione ha inviato ieri con una lettera al primo cittadino, Carlo Salvemini, sono racchiuse tutte le contrarietà della stragrande maggioranza dei leccesi che di pagare il grattino in quella zona della città proprio non ne vuole sapere, ritenendolo ingiusto e vessatorio.

Tra le tante segnalazioni che riceviamo, anche quella di una cittadina che chiede una segnaletica stradale e strisce pedonali più evidenti nella zona dell’ingresso al Polo oncologico, dove molti automobilisti, credendo di trovarsi in un circuito di Formula 1, imboccano il rettilineo a velocità più che sostenuta.

Anche per questo Salento Rinasce, nei prossimi giorni, organizzerà una manifestazione all’ingresso del nosocomio leccese. Di certo già alle prime ore del mattino il parcheggio registra il sold out, figuriamoci man mano che ci si avvicina a ore “più calde”. Si sosta ovunque con il rischio di infastidire i mezzi del 118 che entrano ed escono. A oggi l’ospedale è un cantiere e forse occorrerebbe reperire la disponibilità di qualche zona adiacente per parcheggi più ordinati.