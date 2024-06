Parcheggi nelle marine di Nardò, istituiti gli stalli gratuiti per i residenti

Dal 1° giugno (e sino al 30 settembre) è in funzione il servizio dei parcheggi a pagamento nelle località di Santa Maria al Bagno (400 stalli blu) e Santa Caterina (224) e nelle aree sosta di Portoselvaggio (650) e S. Isidoro (40). Il pagamento della sosta è dovuto tutti i giorni, festivi inclusi, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le 4:00.

La tariffa è di 1 euro all’ora, con pagamento minimo 50 centesimi e 5 euro per tutto il giorno a Santa Caterina, Sant’Isidoro, Portoselvaggio e Santa Maria al Bagno (3 euro per tutto il giorno solo per il parcheggio di via Edrisi a Santa Maria al Bagno).

Nell’ambito delle aree su cui insistono i parcheggi a pagamento l’amministrazione comunale ha previsto per le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina spazi di sosta gratuita per veicoli privati dei soli residenti. Sono facilmente individuabili per la delimitazione in colore giallo. Nel dettaglio, si trovano in via dei Benedettini e in piazza Meir a Santa Maria e in via Cantù, via Giordano, via Ponchielli, via Leoncavallo e via Pignatelli a Santa Caterina. È possibile fare richiesta di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione al parcheggio negli stalli gialli per i residenti compilando i moduli (uno specifico per Santa Maria e uno per Santa Caterina) disponibili presso il Comando di Polizia Locale di via Crispi e nei prossimi giorni anche sul sito web del Comune.

Allegando i documenti personali e del veicolo e dichiarano la residenza nelle aree indicate. Sul modulo è necessario indicare anche la propria zona “gialla” di pertinenza tra quelle previste. L’autorizzazione per il parcheggio gratuito è unica per nucleo familiare.

Per i soli residenti anagrafici in queste località marine e presso immobili non direttamente ubicati sulle strade interessate dagli stalli blu a pagamento, sono previsti abbonamenti mensili non frazionabili di 50 e 100 euro non frazionabili per tutta la stagione estiva (nella misura di uno per ogni nucleo familiare).

Per i soli proprietari di immobili, invece, sono previsti abbonamenti mensili non frazionabili di 100 e 300 euro non frazionabili per tutta la stagione estiva (nella misura di uno per ogni singolo immobile). È possibile sottoscrivere questi abbonamenti sempre presso il Comando di Polizia Locale.