A Nardò, il parcheggio sugli stalli bianchi durerà solo un’ora

Da mercoledì 1° novembre sugli stalli bianchi (non a pagamento) delle principali vie cittadine di Nardò, sarà possibile parcheggiare al massimo sessanta minuti –esponendo il disco orario sulla propria autovettura – nelle fasce orarie comprese tra le 8 e le 13 e tra le 15 e le 21. Al di fuori di questi orari la sosta sarà libera. L’obiettivo è quello di garantire maggiore ricambio nei parcheggi, ma anche flussi più contenuti e ordinati di circolazione stradale.

Nei primi giorni sulle strade interessate saranno affissi avvisi come promemoria degli obblighi temporali di sosta e sarà osservato un breve periodo di tolleranza sulla rilevazione delle infrazioni.

Gli operatori incaricati, con funzioni di ausiliari della sosta, vigileranno sugli stalli a disco orario e procederanno ai preavvisi di accertamento nei casi di sosta prolungata oltre gli orari consentiti e nelle altre fattispecie di sosta non conforme, sempre di concerto con la Polizia Locale. Allo scopo gli ausiliari saranno dotati di dispositivi elettronici per la rilevazione e la stampa immediata dei preavvisi da apporre sul parabrezza. Nel capitolato che disciplina l’affidamento, è previsto che la ditta incaricata, si occupi anche della realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale.

Le zone

Le aree interessate sono quelle delle vie più importanti e trafficate della città e gli stalli sono quelli già esistenti, a cui si aggiungono una trentina di nuovi. Nello specifico, via XXV Luglio, corso Galliano, via Grassi, via XX Settembre, via Duca Degli Abruzzi, via A. Volta, via Celso, via Roma, via De Gasperi, via Principi di Savoia, corso Garibaldi, piazza Pio XI, via Cavour, via Bonfante, via Generale Cantore.

I residenti in immobili ubicati su queste strade (privi di box auto o garage) hanno diritto a un pass gratuito, che legittima la sosta per un periodo massimo di sei ore. Il pass viene rilasciato dal Comando di Polizia Locale per specifica autovettura.