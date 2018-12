“Le pareti rivolte a scirocco della Chiesa sono pericolose!”: la denuncia dei cittadini di Carpignano salentino

Dopo la protesta vibrante per il silenzio delle campane che con i suoi rintocchi ha scandito per secoli la vita degli abitanti di Carpignano salentino, i cittadini – in attesa di sentirle ancora rintoccare – hanno deciso di prendere di nuovo carta e penna per raccontare il senso di insicurezza che provano ogni volta che, naso all’insù, “ammirano” le pareti rivolte a scirocco della Chiesa dedicata alla Madonna dell’Immacolata.

Lì, dove c’è l’orologio del Campanile che sovrasta piazza Duca D’Aosta tornato da poco a battere ogni quarto d’ora, come faceva dal 1912. Il guasto dovuto al crollo del solaio, che avrebbe ceduto agli anni e alle intemperie è stato riparato, ma c’è qualcos’altro che non va e che proccupa le anime del Comune della grecìa salentina.

Ogni volta che qualcuno guarda i muri laterali della Cappella, costruita verso la fine del XVIII secolo dalla locale famiglia Spiri, resta perplesso davanti allo ‘stato’ che appare poco sicuro per i passanti.

«Oltre agli episodi di sfogliamento della superficie della pietra leccese con chiari rischi di distacco c’è da registrare il crollo di uno dei blocchi di cornice», scrivono gli abitanti pronti ad una nuova battaglia.

Tecnicismi a parte, è impossibile non notare dalle foto pezzi di cornicione che mancano e strani “vuoti” sulla parete.

Nel mirino finisce anche via Vincenti

«Per non parlare dello stato igienico sanitario di via Vincenti causato dalla colonia di piccioni verso la quale la Curia non ha preso alcun provvedimento», continuano.