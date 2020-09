Partite Iva, si conclude la Convention nazionale di ComfimpreseItalia: ‘Punti cardine per la ripresa’

Si è conclusa oggi la convention dei Presidenti di ConfimpreseItalia tenuta a Fiuggi. Al centro delle due giornate una serie di argomenti, tutti con unico comun denominatore: “Ridisegnare i punti cardine d’azione intorno alle imprese italiane, per la loro ripresa”.

Il presidente Pin – Partite IVA Nazionali, Dr. Antonio Sorrento con al seguito alcuni dei dirigenti apicali dell’associazione l’Avv. Matteo Sances e l’Avv. Sergio Patrone hanno partecipato in rappresentanza delle partite iva del territorio Nazionale insieme ad APIT – Partite Iva Toscana rappresentate dal Pres.te Massimo Gervasi, nonchè coordinatore Pin Toscana in compagnia del Coordinatore Apit Raffaele Saviano.

La convention divisa in due giornate è stata intensa e ricca di temi di discussione, un vero e proprio investimento sulle azioni future da attuare per la ripresa e il rilancio di tutte le categorie di partite iva.

“P.I.N. è già da tempo in viaggio su tutto il territorio per accogliere le istanze e le problematiche delle micro e nano imprese – dichiara Sorrento – per dare man forte a tutti quei coraggiosi padri e madri di famiglia che definisce con il termine di “Eroi partite iva” che pur avendo perduto quasi tutto, hanno ancora un barlume di speranza per far ripartire la propria azienda…magari di famiglia”.

Grande soddisfazione anche da parte di Sances e del collega Patrone che hanno sottolineato l’importanza di “una associazione come Pin che ha fatto proprio un progetto di rilancio aggregando diverse forze propulsive tutte volte a far segnare un incremento del popolo delle partite iva grazie anche alla formazione ed informazione che il nostro comitato scientifico mette a loro completa disposizione”.