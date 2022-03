Partiti i primi aiuti per l’Ucraina: medicinali su un mezzo della Croce Rossa lasciano il centro raccolta dei Salesiani

Partono oggi pomeriggio i primi aiuti al popolo ucraino che sta attraversando uno dei momenti più bui della storia recente. La tragedia che l’Ucraina sta vivendo ha colpito al cuore tantissimi salentini che hanno deciso di fare la loro parte in segno di solidarietà e donare beni di prima necessità. Dal centro di raccolta attivato presso la Chiesa dei Salesiani di Lecce dall’Associazione Anna e Valter, sono partiti i medicinali destinati al popolo ucraino, solo il primo di una serie di aiuti previsti.

È la Croce Rossa Italiana di Lecce ad occuparsi del trasporto dei farmaci donati da tanti salentini. Il mezzo, partito nel pomeriggio di oggi, è diretto a Bari da dove, insieme ad altre donazioni, la Croce Rossa si occuperà di far avere gli aiuti al popolo ucraino. Al momento sono partiti solamente i farmaci che rappresentano la massima urgenza ma nei prossimi giorni partiranno anche generi alimentari, vestiti per bambini e adulti, prodotti di igiene personale.

È un momento difficile quello che un popolo intero sta vivendo, costretto a difendersi all’interno dei propri confini nazionali e a lasciare la propria casa, la propria vita, nella speranza di sopravvivere. Ed è in questo momento che ogni piccolo gesto di aiuto può fare la differenza.

Cosa e come donare

I volontari raccoglieranno generi alimentari, vestiario per adulti e bambini, prodotti di igiene per la persona, medicinali. Per favorire lo smistamento delle donazioni è importante selezionare e impacchettare, mettendo in una scatola, ciò che si dona, provvedendo a scrivere sulla facciata il contenuto del plico. Poco, purtroppo, è il tempo per dividere e organizzare le donazioni che, quindi, devono essere già smistate al momento della consegna. Occorre portare, insomma, pacchi contenenti solo medicinali, solo vestiario per bambini, solo generi alimentari e così via…

Info

Per info chiamare al 389.9487226 o consultare la pagina facebook dell’Associazione Anna e Valter.