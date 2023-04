Pasquale Paladini nuovo presidente di Assoarma Lecce

Il luogotenente Pasquale Paladini è il nuovo presidente di Assoarma, l’organismo che comprende 13 associazioni di militari ed ex militari. Ieri presso la sede leccese dell’Associazione, in via Lupiae, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche.

Paladini, eletto con il 75% dei voti, succede al colonnello Emanuele Lasalandra e vanta una lunga e prestigiosa carriera nell Esercito Italiano sui principali scacchieri internazionali.

Per molti anni ha prestato servizio per conto dell ONU e della Nato in vari contesti internazionali ed in numerose zone d intervento, svolgendo gli incarichi assegnati con grande serietà ed estrema professionalità.